Как отличить любовь от влюбленности?

Любовь - многолика и непредсказуема, поэтому-то ее так непросто найти и удержать. Еще сложнее - справиться с ее “двойниками“ которые то и дело возникают на нашем жизненном пути: здесь и слепая страсть, и дружеская привязанность, и материнские чувства, и назойливо “тикающие“ биологические часики. Как не запутаться и понять, что вы имеете дело совсем не с любовью, расскажет Ivona.

1. Ваши жизненные ценности и потребности меняются каждый день

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И все эти перемены происходят под воздействием того, что именно вы узнали о предмете своей привязанности сегодня. Вам не нужно становиться бледной копией потенциального партнера. Вы имеете полное право сохранять свою индивидуальность и никто не должен у вас это право отбирать. Настоящая любовь созидательна, а не разрушительна.

"Это не любовь!" ТОП-5 главных признаков freepik.com

2. Вы готовы кардинально меняться

Безусловно, в процессе “притирки“ каждой паре приходится идти на компромиссы. Но если отношения требуют того, чтобы перекроить себя полностью, стоит крепко задуматься, так ли сильно они вам нужны. Измена себе куда страшнее измене физической смене партнеру. Ее очень сложно простить, и практически невозможно восстановить все, как было.

3. Вы готовы говорить о нем бесконечно

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Любимый человек, бесспорно, стоит вашего восхищения. Влюбленные люди склонны идеализировать свой предмет обожания, поэтому нередко общение с ними на первых порах бывает практически невыносимым. Но важно помнить, человек, которого вы любите, должен становиться частью вашей вселенной, а не заменять ее чуть больше, чем полностью Если такое все же происходить, уместней говорить об одержимости или нездоровой привязанности, но не о настоящей любви. В таком состоянии можно наломать немало дров, и с последствиями придется разбираться гораздо дольше, чем продлится эта мнимая влюбленность.

"Это не любовь!" ТОП-5 главных признаков freepik.com

4. Вы враждебно воспринимаете его знакомых

Причем ваша ревность распространяется на любого, кто знаком с объектом вашего обожания дольше вас. Вас нервируют общие воспоминания друзей, вы болезненно реагируете на каждый рассказ о его прошлом, в котором нет вас. Вам кажется, что все эти люди незаслуженно отнимают у вас то, что могло бы быть вашим. И в таком состоянии очень легко забыть, что вы - лишь часть его жизни. Безусловно важная, но не единственная. И это вполне нормально.

5. Ваши близкие уверяют вас в обратном

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Каждый взрослый, самодостаточный человек должен принимать окончательное решение единолично. Но это - вовсе не повод не прислушиваться к тому, что ему говорит его ближайшее окружение. Иногда действительно случается так, что, ослепленные сильными чувствами, мы не замечаем важных вещей. Поэтому, если ваши родные и друзья в один голос твердят вам остерегаться этого человека или же намекают, что с любовью у ваших чувств нет ничего общего, не нужно воспринимать эти замечания в штыки. Попробуйте абстрагироваться, и посмотреть на себя объективно и непредвзято. Возможно, такой “холодный душ“ сумеет отрезвить вас от губительной страсти до того, как она разобьет вам сердце.

"Это не любовь!" ТОП-5 главных признаков freepik.com

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