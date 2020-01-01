Как понять по поведению человека, что он обманывает – ученые
Читай также: Пять вопросов, которые лучше не задавать мужчине
Ученые из Нидерландов и Великобритании определили, как по поведению человека заподозрить ложь.
Профессора из университета имени Эразма Роттердамского, Ланкастерского и Открытого университета объединились и провели коллективное исследование, чтобы определить поведение человека, обманывающего своего собеседника. Итогами опытов специалисты поделились с изданием Royal Society Open Science.
Представители науки пришли к общему выводу, что обманщика выдает жестикуляция.
Лжецы копируют жесты своих собеседников. Причем чем серьезнее ложь, тем точнее лжецы повторяют движения своих «жертв», - рассказывают ученые в научном издание.
Чтобы прийти к такому мнению, для эксперимента задействовали 98 мужчин возрастом от 18 до 36 лет, которые носили специальные датчики, фиксирующие их движения. Ученые попросили их сообщать друг другу ложную информацию.
Читай также: Эксперты назвали лучшее время для интимной близости
Таким образом, с помощью специального приспособления и поведения, профессора пришли к следующему заключению: во время вранья мозг человека, обманывающего другого, отвлекается на придумывание стратегии. Что делает ложь убедительной, и его контроль над телодвижением ослабевает.
Поэтому обманщик просто копирует жесты своего собеседника, - подчеркнули инициаторы исследования.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Тур выходного дня: куда пойти и что посмотреть в Черновцах
- Знаки Зодиака, дружба с которыми настоящее везение
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил