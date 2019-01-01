ТОП-5 самых стильных звездных пар современности

Ими можно только восхищаться и вдохновляться!

Дэвид и Виктория Бекхэм

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Эта пара-образец для всех: времена меняются, супруги разводятся, но Бекхэмы в тренде всегда. Звездная красавица Вики с узнаваемым женственным стилем и очаровательный спортсмен Дэвид, который вдохновляет тысячи мужчин и мальчиков — можно ли найти более идеальный союз? Более того, дети ничуть не отстают от эффектных родителей, а снимки семейства собирают тысячи комплиментов.

Ник Джонас и Приянка Чопра Ник Джонас и Приянка Чопра pinterest.com

История любви Ника Джонаса и Приянки Чопры началась еще с модного бала Met Gala, поэтому влюбленных связала не только любовь друг к другу, но и к моде. Ник и Приянка действительно умеют подбирать наряды, которые приковывают к себе восторженные взгляды окружающих.

Джастин и Хейли Бибер Джастин и Хейли Бибер pinterest.com

Эти вечно влюбленные молодожены всегда попадают в объективы папарацци, ведь именно они являются законодателями многих тенденций уличной моды. Поклонники в восторге от нарядов молодых звезд: луки Хейли и Джастина всегда дополняют друг друга, а умению носить оверсайз у супругов определенно стоит поучиться.

Анвар Хадид и Дуа Липа Анвар Хадид и Дуа Липа pinterest.com

Естественно, до Джастина и Хейли Бибер этой молодой паре немного далековато, но они тоже способны составить конкуренцию главным иконам стритстайла. Анвар и Дуа привносят дух Лос-Анджелеса на улицы Нью-Йорка. Папарацци пристально следят за их выходами в свет, ведь каждый лук возлюбленных — настоящий пример для модных заметок.

Джейсон Стэтхем и Роузи Хантингтон-Уайтли Джейсон Стэтхем и Роузи Хантингтон-Уайтли pinterest.com

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Тот случай, когда мужественность и харизма Джейсона сошлись воедино с божественной красотой Роузи! Король и королева всех красных голливудских дорожек. Не побоимся, но именно этому звездному семейству можно смело отдать титул самой стильной пары, ведь они настолько гармонично смотрятся между собой, что взгляд оторвать практически невозможно.

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