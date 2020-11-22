Смириться или скандалить? Ivona расскажет, как не дойти до точки кипения .

Девушка за рулем: что делать, если мужчина не перестает давать советы freepik.com

Девушки за рулем часто сталкиваются с советами «бывалых», мужья так и норовят подкинут свои рекомендации по правильному вождению и поведению на дороге.

Как же не дойти до точки кипения и не злиться на своих супругов – читайте в нашем материале.

Девушка за рулем: что делать, если мужчина не перестает давать советы freepik.com

Запаситесь терпением

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Конечно, классно, когда вы слушаете, но все равно делаете по-своему. Сложнее тем, кто не любит молчать и вступает в спор, а ведь перед вами дорога и вы лишний раз отвлекаетесь. Мужчине может не понравиться, как вы повернули, пропустили соседа сбоку, резко затормозили или же припарковались «жутко криво». Советуем на любую претензию отшутиться. Поверьте, адекватный человек поймет такую реакцию на свои наставления, кому же понравится раскидываться нравоучениям, когда их не воспринимают всерьез.

Девушка за рулем: что делать, если мужчина не перестает давать советы freepik.com

Скажите о своих чувствах

Бывает так, что шутки и юмор не помогают. Значит, скажите мужу прямо – его советы вам мешают на дороге. Старайтесь это озвучить без громких слов и агрессии, скажите, что сейчас не самое подходящие время, давай, ты мне расскажешь это дома. Ну а по приезду в родные пенаты – муженек забудет об этом. В любом случае градус вопроса спадет.

Девушка за рулем: что делать, если мужчина не перестает давать советы freepik.com

Ставьте советы под сомнение

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Спросите у себя: а помогают ли вам его советы? Нередко мужчины пользуются устаревшими сведениями, а вы, как человек, только недавно прошедший обучение по новой программе, можете и сами высказывать предположения, если есть такая возможность. Помните, что ваш муж тоже с чего-то начинал. К идеальному вождению можно пройти со временем, ни все сразу.

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