Почему бывший хочет снова наладить отношения
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Некоторые женщины сталкиваются с ситуацией, когда после расставания с мужчиной, он снова делает попытки наладить отношения.
Казалось бы, страсти утихли, время прошло, почему же он хочет второй шанс?
- Он вас не забыл
- Вы для него еще «его девушка»
Да, так бывает, что вроде бы и расстались, и чувства охладели, но он по-прежнему в подсознании считает вас своей девушкой. Чем больше вы будете показывать бывшему, что вы не скучаете, тем сильнее он будет стараться вас завоевать вновь.
- Интим
Когда партнеру нужен интим, и вы идеально ему подходили в плане близости. Мужчине хочется стабильных встреч без обязательств, если вам с ним было отлично в постели, и вы еще без нового спутника – наслаждайтесь дальше.
- Сердцу не прикажешь
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Чувства, которые не уходили. Даже если ваш бывший согласился с расставанием и спокойно вас отпустил, то сердце может чувствовать по-другому, поэтому для него важно в такие моменты хотя бы просто видеться и созваниваться с вами.
- Страх
Увы, но есть мужчины, которые после периода «вот она свобода», понимают, что не такое уж это одиночество приятное на вкус. Ему сложно быть одному, и страх перед новыми отношениями одолевает его.
Прежде чем начать заново отношения, хорошенько подумайте над своим решением.
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