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Почему бывший хочет снова наладить отношения

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Почему мужчина хочет второй шанс, и как найти этому объяснение .
Почему бывший хочет снова наладить отношения
Почему бывший хочет снова наладить отношения
freepik.com

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Некоторые женщины сталкиваются с ситуацией, когда после расставания с мужчиной, он снова делает попытки наладить отношения.

Казалось бы, страсти утихли, время прошло, почему же он хочет второй шанс?

  • Он вас не забыл

Почему бывший хочет снова наладить отношения
Почему бывший хочет снова наладить отношения
freepik.com
Бывший просто не может вас забыть и отпустить из своего сердца. Возможно, ему нужно больше времени или же до сих пор не разлюбил. Он может часто мелькать у вас перед глазами, с надеждой, что сможет вас вернуть. Но не каждой женщине нравится навязчивость. В данной ситуации решение только за вами, если вы увидите в парне перемены или хотя бы намек на то, что он готов меняться ради вас – идите ему на встречу.

  • Вы для него еще «его девушка»

Да, так бывает, что вроде бы и расстались, и чувства охладели, но он по-прежнему в подсознании считает вас своей девушкой. Чем больше вы будете показывать бывшему, что вы не скучаете, тем сильнее он будет стараться вас завоевать вновь.

Почему бывший хочет снова наладить отношения
Почему бывший хочет снова наладить отношения
freepik.com

  • Интим

Когда партнеру нужен интим, и вы идеально ему подходили в плане близости. Мужчине хочется стабильных встреч без обязательств, если вам с ним было отлично в постели, и вы еще без нового спутника – наслаждайтесь дальше.

Почему бывший хочет снова наладить отношения
Почему бывший хочет снова наладить отношения
freepik.com

  • Сердцу не прикажешь 

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Чувства, которые не уходили. Даже если ваш бывший согласился с расставанием и спокойно вас отпустил, то сердце может чувствовать по-другому, поэтому для него важно в такие моменты хотя бы просто видеться и созваниваться с вами.

  • Страх

Увы, но есть мужчины, которые после периода «вот она свобода», понимают, что не такое уж это одиночество приятное на вкус. Ему сложно быть одному, и страх перед новыми отношениями одолевает его.

Почему бывший хочет снова наладить отношения
Почему бывший хочет снова наладить отношения
freepik.com

Прежде чем начать заново отношения, хорошенько подумайте над своим решением.

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Теги: отношения, пара, любовь, психология
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Источник: Ivonа bigmir)net

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