Как сделать первое свидание незабываемым приключением, а не грустным воспоминанием?

Первое свидание - не собеседование на работу вашей мечты, не бег с препятствиями, и не допрос с пристрастием. Поэтому при подготовке к нему не нужно паниковать, отнеситесь к этому философски. Чтобы первое свидание прошло успешно, достаточно придерживаться несложных правил. Именно о них и расскажет Ivona.

1. Внешний вид

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Выбирая наряд для первого свидания необходимо руководствоваться двумя правилами: удобство и сдержанность. Вам должно быть комфортно, поэтому новые туфли, в которых вы гуляли исключительно по магазину лучше отложить до лучших времен. Отказаться также стоит и от вызывающего макияжа и замысловатой прически. Подчеркните естественную красоту легким макияжем и наденьте то, в чем будете чувствовать себя уверенно.

7 правил идеального первого свидания freepik.com

2. Позвольте мужчине быть мужчиной

Не нужно смущенно хихикать, если вам предложили помочь снять верхнюю одежду или отодвинули стул в кафе. Поблагодарите мужчину за помощь. Дайте ему почувствовать свою нужность. Но, если он не проявляет должной галантности, возмущаться тоже не стоит. Хотите, чтобы за вами ухаживали, не стесняйтесь попросить о чем-то мужчину. Покажите, какого типа отношения к себе вы ожидаете от потенциального партнера.

3. Не только говорите, но и слушайте

Ответы на его вопросы не должны быть односложными, но и выкладывать всю подноготную на первом свидании не стоит. Излишняя откровенность, как и излишня загадочность, может сыграть с вами злую шутку. Слушая его рассказ о себе, не стоит грубо прерывать мужчину, задавайте наводящие вопросы, демонстрируйте свою заинтересованность. Впрочем, не бойтесь проявлять и свое несогласие, если ваши взгляды на важные жизненные вопросы не сходятся. Ваша задача - найти идеального партнера для себя, поэтому стоит быть честной изначально.

7 правил идеального первого свидания freepik.com

4. Никакого нытья

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Конечно, обсуждение проблем - благодатная тема для разговора. С подругой. за бокальчиком вина. На первом свидание потенциальному партнеру не нужно знать о ваших проблемах на работе, о том, как дурно с вами обходятся окружающие, или что вам уже месяц задерживают зарплату, из-за чего голодаете не только вы, но и ваши пять котов. Жалость - не лучший старт для отношений. Приходите на свидание в хорошем расположении духа и с намерением создать его для мужчины.

5. Не бойтесь менять тему разговора

Если обсуждение каких-либо вопросов для вас неприятно, мягко переведите разговор в другое русло. Вы не обязаны говорить о том, что доставляет вам дискомфорт. Вы, как полноправный участник разговора, имеете право говорить то, что думаете, или не говорить, когда вам не хочется.

7 правил идеального первого свидания freepik.com

6. Никакого телефона

Во-первых, это просто не вежливо. Во-вторых, если партнер вам не интересен, лучше просто закончить свидание под благовидным предлогом, а не игнорировать его и прятаться за гаджетом. Рабочие звонки, срочное сообщение подруги или интересные сторис в Instagram никуда от вас не убегут за полтора-два часа, и их вполне можно отложить о конца встречи.

7. Правильный настрой

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Даже если в обычной жизни вам не хватает уверенности в себе, постарайтесь перед свиданием заняться тем, что повышает вашу самооценку. Вы должны нравится себе, чтобы понравиться мужчине. Не стоит идти на свидание в дурном расположении духа, и уж тем более - срывать свою злость на потенциальном партнере.

7 правил идеального первого свидания freepik.com

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