Даже если вам сейчас кажется, что возобновить отношения - отличная идея.

Какие побуждения не самые удачные, чтобы вернуть прежние отношения, и почему, расскажет Ivona.

1. Он нравится вашей семье и друзьям

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Такое часто случается с длительными отношениями, в которых оба партнера стали неотъемлемой частью жизни друг друга: у них общий круг общения, и в семьях давно считают “своими“. В такой ситуации сложно раз и навсегда закончить отношения, так как близкое окружение тоже страдает от вашего разрыва. Но они знают вас исключительно, как пару, вы же знаете своего партнера, как отдельную личность. Ваша эмоциональная связь настолько испортилась, что вы приняли решение расстаться. Конечно, ваши близкие могут высказать сове мнение, но окончательное решение за вами. в вопросах любви необходимо прислушиваться к себе, а не к голосу большинства. В конце концов, не им делить крышу над головой и постель, легко принимать решение за кого-то, особенно если последствий за это решение ты не несешь.

2. Чувство ностальгии

Такое рано или поздно случается с каждым: оглядываясь назад мы, как правило, помним лишь хорошее, а плохое не кажется нам таким уж дурным. Скучать и ностальгировать - вполне естественно, ведь после разрыва ваш партнер не становится вам совершенно чужим человеком автоматически. Но жить прошлым - значит лишить себя будущего. Если на вас накатывает тоска по бывшему партнеру, и возникает чувство, что раньше было лучше, вспомните, почему именно вы расстались. Это несложное упражнение слегка остудит ваш пыл. Не стоит надеяться, что в этот раз все изменится, а одними хорошими воспоминаниями сыт не будешь.

ТОП-6 плохих причин давать ему второй шанс freepik.com

3. Собственничество

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Можно долго и упорно играть собаку на сене, то отталкивая, то притягивая к себе партнера, но здравого смысла в этом занятии - чуть. Безусловно, трудно видеть, что тот, кто недавно клялся вам в верности и любви, нашел свое счастье с кем-то еще. Но не нужно воспринимать это на свой счет. Мир не вертится вокруг вас (даже если ваш возлюбленный убеждал вас в обратном). Используйте возникшую ревность, как движущую силу и свою жизнь сделать чуточку лучше. Бывший партнер с новой спутницей - не оскорбление лично вам, не призыв к действию, а знак свыше о том, что пора вам двигаться дальше, не оглядываясь назад.

4. Боязнь новых отношений

Начинать заново очень страшно: вы не знаете, как подать себя, чем привлечь, на какие темы разговаривать, а о чем лучше умолчать, какие у потенциального партнера вкусы. Все это - тернистый путь взаимопознания, на котором приходится чувствовать себя неловко, неуверенно, неуютно. Куда лучше вернуться к тому, кто знает вас вдоль и в поперек! Нет, не лучше. Вы уже пробовали, и у вас не вышло. Не отказывайтесь ради нескольких минут комфорта от будущего, которое может сделать вас гораздо счастливей.

ТОП-6 плохих причин давать ему второй шанс freepik.com

5. “Я изменился!“

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Так наверняка говорит каждый, чтобы вернуть любимого человека. Но верить в это крайне сложно, а иногда даже опасно. Тем более если вас пытаются убедить в этом через день или даже через неделю после расставания. Люди крайне редко меняются, еще реже - за такой короткий срок. Должно пройти немало времени, пока человек сможет осознать свои ошибки и действительно пережить расставание, прежде чем с уверенностью заявлять о каких-то изменениях. Да и это - не гарантия того, что изменения как-то повлияют на ваши отношения, если вы решите сойтись вновь.

6. Вы все еще любите его

Порой этого, увы, недостаточно. Всесильная любовь существует лишь в романах и романтических комедиях. В реальности отношения имеют слишком много факторов, и любовь далеко не первый из них. Если ваши чувства все еще не остыли, пережить расставание будет крайне сложно. Но еще сложнее будет, если вы дадите слабину, и вернете отношения, которые не приносили вам ничего, кроме боли, где партнер не готов работать над собой и над вашим общим счастьем, и где о любви вам приходится вспоминать лишь в минуты одиночества, а не когда вы вместе. Лучше сохранить в себе светлое чувство и собственную безопасность, чем окончательно разочароваться в человеке и нажить психологических проблем.

ТОП-6 плохих причин давать ему второй шанс freepik.com

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