ТОП-5 привычек француженок, которых не хватает украинкам

Регулярное употребления багета и приобретение стильного беретика в список не входят.

1. Время для себя

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Ритм жизни современной украинки оставляет крайне мало возможностей просто отдохнуть. Дашь слабину, и недоброжелатели тут же назовут тебя лентяйкой. Почему-то фраза “жить в свое удовольствие“ у нас звучит как-то осуждающе: да как она посмела выделить минуту на себя, да еще и наслаждаться ею! У французов все проще: среди них редко встретишь трудоголика, работу они оставляют на работе, а в дом несут лишь покой, уют и умиротворение. Они считают, что качественный отдых не менее важен хорошей работы. Он - важная составляющая их жизненной философии. И есть в этом что-то разумное: довольный жизнью, отдохнувший человек способен на большее и в профессиональном, и в личном плане.

5 привычек француженок, которых не хватает украинкам pinterest.com

2. Приятные мелочи

Если нам - или все, или ничего, то французы и француженки умеют находить приятное в обыденных мелочах: утро, которое начинается с чашки вкуснейшего кофе, не может быть не добрым, шарф кажется теплее от того, что на улице слякоть, а пятно на блузке - лишь повод приобрести новую. Порой нам категорически не хватает фирменного французского оптимизма, и их способности почти по-детски глядеть на мир, и видеть в нем сказку.

5 привычек француженок, которых не хватает украинкам pinterest.com

3. Никаких перекусов

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Кто-то считает, что дробное питание полезно для здоровья, и лучше кушать мало, но часто. Мы привыкли перекусывать: обычно это напиток и что-то сладкое, например, конфеты или печенье. Здоровым такой прием пищи едва ли не назовешь, да и мало кто может обойтись всего одной конфетой. И даже салат вместо ужина не спасет от съеденных за день калорий. Французы никогда не кусочничают: их каждый прием пищи - полноценный и сытный. Всего их 2-3 за день. Многие полагают, что именно в этом секрет красоты француженок: они не отказывают себе в еде, но количество приемов пищи ограничено. Поджелудочная получает меньшую нагрузку, нет ощущения тяжести, организм чувствует себя здоровее, свежее и… счастливей?

5 привычек француженок, которых не хватает украинкам pinterest.com

4. Свои права

В новостях то и дело показывают репортажи о забастовках во Франции. Кажется, что французы только тем и занимаются, что страйкуют и митингуют. Но если посмотреть вглубь происходящего, то можно понять, что они всего лишь привыкли защищать свои права и свободы. Они требуют уважения и внимания к своим проблемам у государства, осведомлены в трудовом праве, и не боятся заявить о себе власть имущим. А нам - боязно не согласиться с начальником, даже если он миллион раз не прав. Нет, это не значит что нужно завтра отправляться прямиком в кабинет директора и плевать ему в лицо с порога. Просто помните о том, что у вас есть не только обязанности, но и права.

5 привычек француженок, которых не хватает украинкам pinterest.com

5. Никакого осуждения

Мы только-только нашли и стали о своих личных границах, теперь осталось научится не нарушать чужих. Французы следуют принципу “живи сам и не мешай другим“, поэтому им плевать, во что одет их собеседник (а если и нет, они не станут тут же обсуждать его, да так, чтобы несчастный услышал все до последнего оскорбления), они не делают замечаний насчет внешности, стиля воспитания чужих детей, серьезности чужих целей и т.д. Они терпеливо ждут, пока (и если) их об этом спросят. Никакого осуждения. Ведь уважающий себя человек умеет уважать других людей.

5 привычек француженок, которых не хватает украинкам pinterest.com

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