Ведущий «Кохання на виживання» Олег Кензов поделился советами, помогающими побороть страх разрыва .

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Согласно запросам в Google, больше пяти миллионов человек тревожатся о том, что их оставит парень или девушка. Как преодолеть этот страх? И можно ли привязать к себе партнера? Ведущий реалити «Кохання на виживання» (Новый канал), дипломированный психолог Олег Кензов дает исчерпывающие ответы на эти вопросы.



Боюсь, что меня бросят: как "приклеить" партнера навсегда? Пресс-служба

Проверка чувств

Если вы переживаете по поводу будущего ваших отношений – это нормально. Ненормально каждый день бояться, что с вами разойдутся, вас оставят, предадут или бросят. Подобные мысли выматывают. Они заставляют людей держаться за провальный союз, состоять в созависимых и невротичных отношениях, где много боли и страдания. Если вы боитесь остаться в одиночестве, то всеми правдами и неправдами будете «клеить» вашу пару, ломать себя и подстраиваться под партнера, теряя свою личность. А дальше что?



Боюсь, что меня бросят: как "приклеить" партнера навсегда? pinterest.com

В первую очередь – вы

Буду откровенен, если у вас есть страх быть брошенным – вам нужно работать над собой. Для начала разберитесь, откуда он у вас вообще возник? Вы же не вещь, которую можно выбросить. Вы взрослый человек с правом выбора той модели отношений, которая вам близка.

Разберитесь в своих слабых сторонах. Именно наши комплексы являются источником таких мыслей. Если вы считаете, что девушка вас бросит, ведь вы – малообеспеченный, в чем проблема? Получайте другое образование, развивайтесь, ищите способы заработать больше. Если думаете, что парень оставит вас из-за недостатков фигуры – запишитесь в спортзал. Но самое важное не это – нужно найти точки опоры внутри себя, поработать со своей самооценкой, чтобы даже мысли такой не возникало. Можно заработать миллион долларов, перекроить фигуру у пластического хирурга и все равно бояться быть брошенным. Почему? Ни один партнер не может дать нам чувства полноценности, а вот его внезапный уход может усиливать неполноценность и уязвимость.

Смиритесь с тем, что отношения могут закончиться. В конце концов, ваша вторая половинка, как и вы, может умереть в любой момент. Но мы же не зацикливаемся на этом, правда? И не «умираем» ежедневно. А решаем вопросы с мыслями о конечности жизни.



Боюсь, что меня бросят: как "приклеить" партнера навсегда? pinterest.com

Жить после

Попробуйте представить, что случится, если ваш самый большой страх сбудется, и вас бросят? Как вы будете жить? Чем заниматься? Как вы жили до отношений? Наверняка в памяти всплывут радостные моменты, и окажется, что жизнь на этом союзе не заканчивается. Почитайте успешные истории тех, кто остался один. В общем, гиперболизируйте проблему. Окажется, что одиночество не так страшно, и может стать не самым большим провалом, а крутой возможностью.

Увидеть партнеров, которые живут в страхе быть брошенными, а также посмотреть со стороны, к чему это в итоге приводит, сможете с 15 сентября в 19:00 в реалити «Кохання на виживання» на Новом канале.

Ранее мы писали, почему не удается поднять самооценку.