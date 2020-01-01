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Смириться или расходиться: что делать, если партнер вам изменил?

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Ведущий "Кохання на виживання", психолог по образованию Олег Кензов рассказал, когда нельзя прощать интрижку.
Смириться или расходиться: что делать, если партнер вам изменил?
Смириться или расходиться: что делать, если партнер вам изменил?
Pixabay

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В четвертом сезоне реалити, который Новый канал покажет осенью, пары участников будут провоцировать на измену. Кто-то сорвется, а кто-то останется верным. Как реагировать, если вы узнали, что ваша вторая половинка “ходила на сторону“? Прощать или нет – своим мнением поделился Олег Кензов.

Олег Кензов
Олег Кензов
Пресс-служба

Что такое измена?

На самом деле – это очень субъективное понятие. Кто-то считает изменой даже взгляд на другого человека или переписку с коллегой. Тут без комментариев. А кто-то закрывает глаза на то, что у второй половинки много лет есть связь на стороне. Кто-то не считает изменой, если не было физической близости. А кому-то сложнее пережить моральное предательство. Но если вы уличили партнера в измене, когда нельзя прощать?

Дела на стороне

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Очень часто измена – это следствие трещины в отношениях, которая случилась ранее, но партнеры ее не заметили или не хотели замечать. Если оба в паре настроены на то, чтобы сохранить отношения – им придется копать глубже и искать момент, когда случилась точка невозврата. Для этого может потребоваться помощь психолога.

Что делать, если партнер вам изменил?
Что делать, если партнер вам изменил?
Pixabay

Прощать или нет?

Честно, это не очень правильная формулировка. В прощении есть виноватый и обвиняющий. Здесь скорее стоит другой контекст – сохранять отношения или нет? Вот тут нужно честно ответить себе – для чего вам они нужны? И из этого принимать решение. Ведь после измены сохранить отношения можно, можно даже вернуть доверие и близость. Но это будут другие отношения. Факт того, что один или даже оба «пошли на сторону» говорит о том, что близость давно была утрачена. И отношения придется выстраивать заново. Но ничего не получится, если партнеры или один из них займет обвинительную или виноватую позицию – начнет винить природу, обстоятельства или еще что-то, а также, если оба не будут брать ответственность на себя за отношения и их развитие.

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Теги: измена, Олег Кензов, Кохання на виживання, отношения
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Источник: Ivоna bigmir)net

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