Смириться или расходиться: что делать, если партнер вам изменил?

Ведущий "Кохання на виживання", психолог по образованию Олег Кензов рассказал, когда нельзя прощать интрижку.

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В четвертом сезоне реалити, который Новый канал покажет осенью, пары участников будут провоцировать на измену. Кто-то сорвется, а кто-то останется верным. Как реагировать, если вы узнали, что ваша вторая половинка “ходила на сторону“? Прощать или нет – своим мнением поделился Олег Кензов.

Олег Кензов Пресс-служба

Что такое измена?

На самом деле – это очень субъективное понятие. Кто-то считает изменой даже взгляд на другого человека или переписку с коллегой. Тут без комментариев. А кто-то закрывает глаза на то, что у второй половинки много лет есть связь на стороне. Кто-то не считает изменой, если не было физической близости. А кому-то сложнее пережить моральное предательство. Но если вы уличили партнера в измене, когда нельзя прощать?

Дела на стороне

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Очень часто измена – это следствие трещины в отношениях, которая случилась ранее, но партнеры ее не заметили или не хотели замечать. Если оба в паре настроены на то, чтобы сохранить отношения – им придется копать глубже и искать момент, когда случилась точка невозврата. Для этого может потребоваться помощь психолога.

Что делать, если партнер вам изменил? Pixabay

Прощать или нет?

Честно, это не очень правильная формулировка. В прощении есть виноватый и обвиняющий. Здесь скорее стоит другой контекст – сохранять отношения или нет? Вот тут нужно честно ответить себе – для чего вам они нужны? И из этого принимать решение. Ведь после измены сохранить отношения можно, можно даже вернуть доверие и близость. Но это будут другие отношения. Факт того, что один или даже оба «пошли на сторону» говорит о том, что близость давно была утрачена. И отношения придется выстраивать заново. Но ничего не получится, если партнеры или один из них займет обвинительную или виноватую позицию – начнет винить природу, обстоятельства или еще что-то, а также, если оба не будут брать ответственность на себя за отношения и их развитие.

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