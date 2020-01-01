А вам такие встречались?

Идеальных людей не бывает. Но если все же предположить, что такие существуют, для мужчин вырисовывается весьма четкий портрет совершенной женщины. Какими чертами она должна обладать, по мнению мужской половины человечества, расскажет Ivona.

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1. Цвет глаз

Французское издание Journal des Femmes опросило более 900 мужчин в попытке выяснить, какой же цвет глаз у женщин кажется им наиболее привлекательным. Более 40% опрошенных выбрали девушек со светло-зелеными, голубыми или серыми глазами.

Идеальная женщина глазами мужчины: 10 ее главных примет pinterest.com

2. Главные качества

В процессе этого же вопроса выяснилось, какими качествами должна обладать идеальная женщина. Комбинация получилась весьма неожиданной: на первом месте - нежность, на втором - женский ум, на третьем - чувство юмора.

3. Парфюм

К сожалению (или к счастью?), не существует универсального парфюма, который бы с первых нот покорил любого мужчину. Здесь все зависит от того, насколько духи сочетаются с естественным запахом девушки и ее образом в целом, а также от гармонии между ее и его запахом. Животные инстинкты не обманешь дорогим парфюмом.

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4. Фигура

Британские ученые не сидят без дела. На этот раз они решили найти идеал женской фигуры. Естественно, посредством опроса мужчин. Практически половина из них (45%) признались, что готовы простить партнерше парочку лишних килограмм, лишь бы было за что подержаться. Худышек же выбирают 34% опрошенных.

Идеальная женщина глазами мужчины: 10 ее главных примет pinterest.com

5. Самая сексуальная нация

Франция считается страной любви, Париж - ее столицей. Кажется, что местные жители даже не прикладывают усилий, чтобы влюбить в себя весь мир. Не удивительно, что по результатам исследования Harris Interactive именно француженки заняли первое место в мужских мечтах, на голову разбив остальные нации.

6. Женственность

На каждый женский типаж найдутся свои любители. Но перед высокими каблуками и юбкой не устоит никто. Для мужчин подобный набор - символ женственности и утонченности. Именно к нему они подсознательно стремятся. Мало кто откажется посмотреть на свою любимую “пацанку“ в подобном образе хоть разочек.

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7. Особенности лица

Вспомните молодого Траволту, и как все в восторге пищали от его ямочки на подбородке. Как ни странно, эту черту находят привлекательной и мужчины (42%). Ямочки на подбородке нравятся им почти так же, как и мочки на щеках, веснушки (23%) и родинки над верхней губой (21%).

Идеальная женщина глазами мужчины: 10 ее главных примет instagram.com/adele

8. Волосы

Красивая шевелюра неизбежно привлекает мужчин. Чаще всего они выбирают женщин с длинными волосам, которые любят носить их распущенными. Реже мужчины выбирают практичных спутниц жизни - с конским хвостом или косой.

9. Брюнетки или блондинки?

Для развлечений, флирта и дружбы - блондинки, для тихой семейной жизни - брюнетки. К такому выводу пришли скандинавские ученые. Правда, они не уточнили, что же делать рыжим, и тем, кто любит экспериментировать с яркими цветами.

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10. Инициатива

60% мужчин осознанно выбирают сильных, инициативных женщин в качестве спутниц жизни. Здесь важно понимать различие: речь идет не о капризах, упрямстве и навязчивости, а о девушках, которые знают, чего хотят от жизни, и как этого достичь.

Идеальная женщина глазами мужчины: 10 ее главных примет pinterest.com

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