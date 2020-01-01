Действовать нужно мягко и ненавязчиво.

В такой ситуации уже давно нет ничего неприличного, странного или унизительного. Современная, уверенная в себе девушка не видит большой проблемы, чтобы сделать первый шаг в отношениях. Впрочем, мужчины также благосклонно принимают ухаживания. К вопросу отношений мы стали относиться гораздо проще, поэтому женщин все чаще и без смущения приглашают понравившихся им мужчин на свидания. Как сделать это правильно, расскажет Ivona.

Как пригласить мужчину на свидание: Главные шаги

Читай также: Как НЕ нужно привлекать мужчину: 5 опасных приемов

1. Убедитесь, что он свободен

То, что он флиртует с вами во время обеденного перерыва, или не против поболтать обо всем и ни чем, еще не значит, что мужчина не занят. Возможно, вы расцениваете его дружелюбие, как сигнал к действию, а возможно он из тех парней, которые не прочь завести романчик на стороне. В любом случае, если он уже состоит в отношениях, принимать решительные меры и приглашать его на свидание не стоит. Зачем вам лишние проблемы?

Первый шаг: Как пригласить мужчину на свидание? pinterest.com

2. Установите дружеский контакт

Это вовсе не значит, что, прежде чем пригласить мужчину на свидание, нужно становиться его лучшим другом. Так и до френдзоны недолго. Просто помните, что мужчинам, так же как и женщинам, свойственно смущаться и тяжело доверять незнакомцам. Поэтому с большей охотой взаимностью они отвечают тем, кого хоть немного знают. Прежде чем начинать решительные действия, перекиньтесь с ним хотя бы парой слов, пусть он привыкнет к вашему обществу. Это значительно увеличит ваши шансы на согласие.

3. Приготовьтесь к худшему

А худшее в данном случае - его отказ. Будьте готовы к тому, что вы можете оказаться для него не интересной в плане романтического партнера. Продумайте пути отступления, если ваше предложение его заинтересует. Самый простой и универсальный вариант - перевести все в шутку. Но помните, что с мужчиной (не важно, в каких вы с ним отношениях) нужно смеяться не с него, а вместе с ним.

Первый шаг: Как пригласить мужчину на свидание? pinterest.com

Читай также: Почему мы выбираем “не тех“? ТОП-5 основных причин

4. Собственно приглашение

Даже если вы решили сделать первый шаг, обустройте все так, чтобы он решил, будто инициатива исходит от него. Поэтому приглашать на свидание лучше всего без приглашения - непринужденно, без какого-либо сексуального и/или романтического подтекста. Например, предложите ему лишний билет на концерт, пригласите вместе сходить “на разведку“ в новый бар или на прогулку с общими знакомыми. А дальше - дело техники.

Как НЕ нужно приглашать мужчину на свидание?

1. В случае отказа, предлагать снова и снова. Мужчины не любят отчаявшихся женщин, а в таком случае вы будете в его глазах выглядеть именно так.

Первый шаг: Как пригласить мужчину на свидание? pinterest.com

2. Приглашать мужчину при свидетелях. Это плохо по двум причинам: 1) в случае отказа вы ставите и его и себя в неловкое положение, 2) даже если он не против, о ваших отношениях уже будут знать посторонние, счастье любит тишину. Зачем вам лишние сплетни о том, что даже не успело начаться.

Читай также: Чего боятся мужчины? ТОП-5 страхов

3. Не торопитесь приглашать мужчину сразу после его разрыва с предыдущим партнером. Во-первых, вы имеете все шансы получить отказ по причине его подавленного состояния или ностальгии, во-вторых, пользоваться его уязвимостью при таких обстоятельствах не очень честно.

Первый шаг: Как пригласить мужчину на свидание? pinterest.com

4. Не принимать отказ, настаивать и канючить.

5. Не стоит также приглашать мужчину на первое свидание в чрезмерно романтической форме (тем более если вы с ним не очень близки). Такое предложение может быть встречено враждебно, как недвусмысленное посягательство на его свободу.

Первый шаг: Как пригласить мужчину на свидание? pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как понять, что вы во френдзоне.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.