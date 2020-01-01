Ведущий «Кохання на виживання», психолог по образованию Олег Кензов рассказал, на какие тревожные звоночки нужнообратить внимание супругам.

Брак не начинает трещать по швам, едва пара переступила порог ЗАГСа после росписи. Это постепенный процесс. Не бывает так, что супруги в один из дней обнаруживают себя среди руин семьи. Есть сигналы, которые на ранних стадиях указывают, что-то идет не так. О них рассказал ведущий Нового канала Олег Кензов.

«Ты всегда…»

Критика разрушает много браков. Особенно, если она начинается не с обсуждения проблемы, а сразу с обвинений. Например, супруг забыл купить продукты, которые вы его просили. И вместо того, чтобы попросить его снова сходить в магазин, начинаете обвинять во всех «грехах». «Ты всегда думаешь только о себе! Ты вечно все забываешь!» Конечно, вторая половинка занимает оборонительную позицию,и диалог, если его так можно назвать, «не клеится».

ТОП признаков, что ваш брак трещит по швам Пресс-служба

Вы избегаете друг друга

Кто-то вдруг становится трудоголиком, кто-то погружается в учебу или хобби, а ваш дом всегда полон гостей. Так партнеры ищут способ сбежать друг от друга под любым предлогом. И у них это получается. Эта стратегия хоть и «сохраняет мир» в семье, но ведет к тому, что вы отдаляетесь.

Вы думаете о себе, как об одиноком человеке

Вы больше не принимаете вместе с партнером важные решения, касающиеся настоящего и будущего, не спешите поделиться с ним успехами и провалами. Такое поведение не говорит о вашей независимости, оно свидетельствует о том, что семья рушится.

Вы не желаете общаться друг с другом

Если все попытки обсудить отношения либо заканчиваются ссорой, либо партнер вообще отказывается такое обсуждать – это очень тревожный сигнал. И чем чаще он проявляется, тем больше шансов, что время на восстановление любви может быть упущено.

ТОП признаков, что ваш брак трещит по швам Пресс-служба

Что делать?

Здесь, как и в медицине, чем раньше поставлен «диагноз», тем проще «вылечить» отношения. В запущенной стадии, даже если вы обратитесь к специалистам, мало шансов, что удастся спасти семью. Вторая половинка вам дорога, и вы мечтаете сыграть золотую свадьбу–не стесняйтесь идти к семейному психологу, иначе в любой момент отношения станут любовью на выживание. А как проявляют себя пары в экстремальных условиях – смотрите этой осенью на Новом канале в реалити «Кохання на виживання».

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