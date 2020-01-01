ТОП признаков, что ваш брак трещит по швам
Брак не начинает трещать по швам, едва пара переступила порог ЗАГСа после росписи. Это постепенный процесс. Не бывает так, что супруги в один из дней обнаруживают себя среди руин семьи. Есть сигналы, которые на ранних стадиях указывают, что-то идет не так. О них рассказал ведущий Нового канала Олег Кензов.
«Ты всегда…»
Критика разрушает много браков. Особенно, если она начинается не с обсуждения проблемы, а сразу с обвинений. Например, супруг забыл купить продукты, которые вы его просили. И вместо того, чтобы попросить его снова сходить в магазин, начинаете обвинять во всех «грехах». «Ты всегда думаешь только о себе! Ты вечно все забываешь!» Конечно, вторая половинка занимает оборонительную позицию,и диалог, если его так можно назвать, «не клеится».
Вы избегаете друг друга
Кто-то вдруг становится трудоголиком, кто-то погружается в учебу или хобби, а ваш дом всегда полон гостей. Так партнеры ищут способ сбежать друг от друга под любым предлогом. И у них это получается. Эта стратегия хоть и «сохраняет мир» в семье, но ведет к тому, что вы отдаляетесь.
Вы думаете о себе, как об одиноком человеке
Вы больше не принимаете вместе с партнером важные решения, касающиеся настоящего и будущего, не спешите поделиться с ним успехами и провалами. Такое поведение не говорит о вашей независимости, оно свидетельствует о том, что семья рушится.
Вы не желаете общаться друг с другом
Если все попытки обсудить отношения либо заканчиваются ссорой, либо партнер вообще отказывается такое обсуждать – это очень тревожный сигнал. И чем чаще он проявляется, тем больше шансов, что время на восстановление любви может быть упущено.
Что делать?
Здесь, как и в медицине, чем раньше поставлен «диагноз», тем проще «вылечить» отношения. В запущенной стадии, даже если вы обратитесь к специалистам, мало шансов, что удастся спасти семью. Вторая половинка вам дорога, и вы мечтаете сыграть золотую свадьбу–не стесняйтесь идти к семейному психологу, иначе в любой момент отношения станут любовью на выживание. А как проявляют себя пары в экстремальных условиях – смотрите этой осенью на Новом канале в реалити «Кохання на виживання».
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