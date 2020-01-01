ТОП-5 ложных ожиданий от брака

Начало сказки или конец всем приключениям?

Мысли об идеальном браке рисуют в нашей голове крайне пасторальную картинку, где супруги живут в вечном конфетно-букетном периоде, во всем друг с другом соглашаются и сутками напролет не вылезают из постели. Реальность же - несколько строже и приземленней. Ivona расскажет, чего не стоит ожидать от брака, если не хотите разочароваться в семье, своем супруге и себе на всю жизнь.

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1. Брак спасает отношения

Многие прибегают к нему, как к последнему бастиону, в надежде исправить трещащие по швам отношения. И это сработает. На первых порах, пока еще живы воспоминания о празднике и сладком медовом месяце. Однако если в вашей паре существует реальная проблема, ее не исправит никакой штамп в паспорте, а только кропотливый труд обоих партнеров. Брак - это не панацея от разногласий, и если вы не готовы слушать друг друга, помогать друг другу, уважать и доверять, очень скоро ваша семейная лодка разобьется, если не об быт, то об непримиримые разногласия, в которых никто не желает уступать.

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2. Супруги принадлежат друг другу

Крепостное право отменили еще в 1861 году, и то, что вы заключили брак, вовсе не означает, что отныне ваш супруг безраздельно принадлежит исключительно вам. Он же не вещь какая! Конечно, создание семьи накладывает на обоих партнеров определенные обязательства, но под ними вовсе не подразумевается, что вы имеете посягать на свободу и личное пространство супруга лишь из-за штампа в паспорте. Никто не обязан проводить все свое время с супругом, отказываться от прежних друзей и увлечений. Даже если у вас есть друг на друга официальные документы.

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3. Супруги должны во всем соглашаться друг с другом

И это утверждение неверно. Даже если во взглядах на жизнь вы совпадаете идеально - это не гарантия того, что однажды ваши мнения в чем-то разойдутся. В таком случае необходимо обсуждать сложившуюся проблему и вместе искать решение, которое удовлетворит обоих. Нельзя манипулировать супругом или вынуждать его скрывать собственное мнение. Если вы не готовы слушать и слышать, возможно, стоит задуматься, а нужен ли вам вообще этот брак. К тому де не стоит надеяться, что после создания семьи мнение вашего супруга волшебным образом изменится (особенно это касается таких глобальных вещей, как появление детей, политические взгляды, религиозные верования и пр.).

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4. Секс по первому требованию

Когда интимная близость происходит по принуждению, неважно состоит ли пара в браке, это - сексуальное насилие. И никакие нытье, манипуляции и уговоры, вроде “это же твой супружеский долг!“, не могут этого изменить. Секс в паре должен происходить по обоюдному согласию, и наличие штампа в паспорте - вовсе не гарантия того, что он будет у вас по первому зову. Пока вы не научитесь уважать желания, душу и тело своего партнера, у вас будут проблемы в отношениях. И никаким браком их не исправить.

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5. “Долго и счастливо“

Вот что представлению многих ожидает пару после брака. И есть люди, которые действительно счастливы от супружества, им нравятся их новые роли, потому что они воспринимают свадьбу, не как лекарство от проблем (от одиночества и социального давления, до банального решения жилищного вопроса или побега от деспотичных родителей), но как новый виток развития отношений. Но так случается далеко не всегда. Штамп в паспорте не страхует партнеров от жизненных невзгод и проблем насущных. Просто потому что жизнь - не сказка. Даже если вы вышли замуж за принца своей мечты.

ТОП-5 ложных ожиданий от брака pinterest.com

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