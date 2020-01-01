Второй заместитель директора Школы леди реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал), коуч Ирина Зайцева поделилась любовными лайфхаками.

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По данным украинской статистики, за период карантина резко увеличилось количество разводов. Похожая ситуация наблюдается и по всему миру в целом, в странах, которых коснулся COVID-19. Почему это происходит? И как пережить эпидемию коронавируса, сохранив семью? ⠀

Причины кризиса в отношениях

Во время карантина так много времени, как сейчас, мы со своей половинкой еще не проводили. Именно на этой почве и возникают конфликты, потому что наше личное пространство перестает быть личным, нам приходиться им делиться. Мы успеваем друг другу надоесть. Мы становимся раздражительными, потому что приходиться уступать единственно удобное место для работы в квартире кому-то одному. Да и делиться ноутбуком сложно, ведь теперь он нужен двоим одновременно.



Как пережить коронавирус и сохранить семью: 7 советов от эксперта Пресс-служба

Выжить в доме

Чтобы по окончанию эпидемии выйти из карантина спокойно, а не с мыслью о разводе, практикуйте несколько простых правил для построения прочных отношений, которым даже вирус не страшен!⠀

Не упрекайте друг друга.⠀

Говорите каждый день приятные слова.⠀

Поддерживайте друг друга.⠀

Устраивайте романтические вечера.⠀

Уважайте пространство друг друга.⠀

Стройте совместные планы.⠀

Попробуйте новое в сексе.

Ирина Зайцева не только хорошо разбирается в межличностных отношениях. Она помогала участницам реалити «Від пацанки до панянки» меняться. Как ей это удалось – смотрите в выпусках реалити на сайте Нового канала.

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