Как НЕ выйти замуж: ТОП-10 народных примет
Если скорое замужество в ваши планы не входит, можно обратиться к народным приметам - они помогут вам отвадить от себя ненужных вам женихов. Приметы, препятствующие свадьбе, собрала для вас Ivona.
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Дела любовные волновали людей во все времена. Поэтому не удивительно, что с ними связано множество поверий, обрядов и предрассудков. Помимо примет на скорую встречу возлюбленным и свадьбу, существуют также и те, которые грозят отвернуть от вас эти события как можно дальше. Наверняка каждая женщина сталкивалась с некоторыми из них хоть раз в жизни, другие - могут оказаться для вас настоящим сюрпризом.
Что нельзя делать незамужним девушкам: Народные приметы
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1. Подметать мусор вокруг себя, а также в направлении от окон к порогу - таким образом вы “выметаете“ жениха из дома.
2. Нельзя передавать или брать вещи и продукты (в особенности воду), протянутые вам через порог.
3. Мусор, пыль и крошки не стоит смахивать со стола и плоских поверхностей голой рукой.
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4. Уходом за волосами (расчесывание, сооружение прически, мытье и пр.) запрещено заниматься в присутствии чужих вам людей (особенно мужчин).
5. На Благовещенье (25 марта) нельзя заплетать волосы в косы, а также завязывать на голове платки, шарфы и пр. узелком.
6. Одинокой девушке носить кольцо на безымянном пальце - плохая примета.
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7. Нельзя надевать чужой свадебный наряд (даже его часть, например, фату) и глядеться в зеркало. Не стоит из него также шить одежду для девочки.
8. Незамужним барышням запрещено также сидеть на подоконнике или углу стола - 7 лет замужества ждать придется.
9. Дурной знак - приглашать гостей (особенно мужского пола) в неубранный дом.
10. Если девушка надеется встретить своего суженого и построить с ним семью, ей не стоит выращивать фиалки и олеандр.
Ранее мы рассказывали, каких романтических поступков ожидают от вас мужчины.
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