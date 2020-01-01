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Как НЕ выйти замуж: ТОП-10 народных примет

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Как избежать замужества - краткая инструкция.
Как НЕ выйти замуж: ТОП-10 народных примет
Как НЕ выйти замуж: ТОП-10 народных примет
pinterest.com

Если скорое замужество в ваши планы не входит, можно обратиться к народным приметам - они помогут вам отвадить от себя ненужных вам женихов. Приметы, препятствующие свадьбе, собрала для вас Ivona.

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Дела любовные волновали людей во все времена. Поэтому не удивительно, что с ними связано множество поверий, обрядов и предрассудков. Помимо примет на скорую встречу возлюбленным и свадьбу, существуют также и те, которые грозят отвернуть от вас эти события как можно дальше. Наверняка каждая женщина сталкивалась с некоторыми из них хоть раз в жизни, другие - могут оказаться для вас настоящим сюрпризом.

Как НЕ выйти замуж: ТОП-10 народных примет
Как НЕ выйти замуж: ТОП-10 народных примет
pinterest.com

Что нельзя делать незамужним девушкам: Народные приметы

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1. Подметать мусор вокруг себя, а также в направлении от окон к порогу - таким образом вы “выметаете“ жениха из дома.

2. Нельзя передавать или брать вещи и продукты (в особенности воду), протянутые вам через порог.

3. Мусор, пыль и крошки не стоит смахивать со стола и плоских поверхностей голой рукой.

Как НЕ выйти замуж: ТОП-10 народных примет
Как НЕ выйти замуж: ТОП-10 народных примет
pinterest.com

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4. Уходом за волосами (расчесывание, сооружение прически, мытье и пр.) запрещено заниматься в присутствии чужих вам людей (особенно мужчин).

5. На Благовещенье (25 марта) нельзя заплетать волосы в косы, а также завязывать на голове платки, шарфы и пр. узелком.

6. Одинокой девушке носить кольцо на безымянном пальце - плохая примета.

Как НЕ выйти замуж: ТОП-10 народных примет
Как НЕ выйти замуж: ТОП-10 народных примет
pinterest.com

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7. Нельзя надевать чужой свадебный наряд (даже его часть, например, фату) и глядеться в зеркало. Не стоит из него также шить одежду для девочки.

8. Незамужним барышням запрещено также сидеть на подоконнике или углу стола - 7 лет замужества ждать придется.

9. Дурной знак - приглашать гостей (особенно мужского пола) в неубранный дом.

10. Если девушка надеется встретить своего суженого и построить с ним семью, ей не стоит выращивать фиалки и олеандр.

Как НЕ выйти замуж: ТОП-10 народных примет
Как НЕ выйти замуж: ТОП-10 народных примет
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, каких романтических поступков ожидают от вас мужчины.

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Теги: замужество, брак, приметы
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Источник: ivona)bigmir.net

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