Курортный роман - опасные связи

Ведущий реалити «Кохання на виживання» (Новый канал), психолог по образованию не рекомендует искать любовь всей жизни на отдыхе.

Благодаря ослаблению карантина, возобновленному авиасообщению и периоду отпусков снова сотни курортных романов вспыхнут во всех уголках планеты. Чем могут закончиться отношения на отдыхе, и как безболезненно вернуться в реальность, рассказал ведущий «Кохання на виживання» Олег Кензов.

Мужской VS женский взгляд

Парни и девушки по-разному воспринимают курортный роман. Мужчины просто развлекаются и не ищут продолжения. А вот девушки видят в нем красивую сказку с грустным концом. В большинстве своем курортный роман заканчивается на вокзале или в аэропорту и не перерастает в серьезные отношения. Те, для кого в итоге все же прозвучал Марш Мендельсона, скорее исключение, подтверждающее правило.



Как пережить курортный роман Pinterest

Роман без иллюзий

Парням вернуться в реальную жизнь после интрижки на курорте проще, такова их психология. Женщинам это делать сложнее, и лучше изначально не строить планы на длительные отношения, чтобы не обжечься. Воспринимайте курортный роман, как некую игру, которая в итоге закончится. Но важно суметь не заиграться.

Измените поведение

Плюс флирта на отдыхе – это возможность побыть в другой роли, примерить некие «маски», которые вы не позволяете в реальной жизни. Строгий начальник может быть романтичным мачо, а застенчивая дама – femme fatale.



Как пережить курортный роман Pinterest

Скажите спасибо

Выйти из курортного романа без разбитого сердца поможет благодарность. Не нужно грустить и плакать из-за того, что все закончилось, говорите спасибо за то, что это было.

Супруги на курорте

Если у вас есть семья и с вами случился курортный роман, по возвращению не сравнивайте вторую половинку с вашим мимолетным увлечением. Легко быть прекрасным принцем и роковой красавицей в течение недели без детей и проблем, сопровождающих в быту. А лучше супружеским парам на отдых отправляться вместе. Так не будет соблазна пофлиртовать с вон тем красавчиком или красоткой. Расслабленная атмосфера может вернуть былую страсть и укрепить отношения. А вот курортный роман превратит их в настоящее «Кохання на виживання», премьера которого – этой осенью на Новом канале.

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