Советы кризисного и семейного психолога .

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У каждой девушки хоть раз в жизни проскакивала мысль: «А что, если любимый оставит меня, и отношения закончатся?» Но если у одних она была мимолетной, то у других превращается в паранойю. Часто сталкивалась с подобным запросом в своей работе и психолог реалити «Від пацанки до панянки», которое выпускает Новый канал, Наталия Борисова. Так как «привязать» к себе любимого, и стоит ли это делать?

– Неважно, насколько сильно вы любите, и что происходит у вас на душе, вы должны быть убеждены – вас невозможно бросить – рассказывает Наталия. – Человека нельзя бросить. С ним можно расстаться или разойтись. Мы не игрушки и не вещи. Если же вы считаете, что с вами можно так поступить, это говорит о неуверенности в себе. Скорее всего, она порождает поведение этакого «прилипалы», который постоянно бегает за партнером, растворяется в нем, постоянно рассказывает, как важно его любить. И, что самое интересное, таким образом провоцирует уход второй половинки. Чем больше мы боимся, что нас покинут, тем скорее это произойдет.



Боюсь, что он меня бросит: как «привязать» любимого к себе? Пресс-служба

Хотите сохранить долгие отношения, в первую очередь, перестаньте думать о том, что кто-то когда-то вас бросит. Наслаждайтесь отношениями. Не пытайтесь только брать любовь, тепло и заботу, не пытайтесь растворяться в партнере, – советует психолог. – Относитесь к любимому так, будто сегодня лучший ваш день. И, самое важное, занимайтесь своей жизнью – даже самый классный и любимый человек рядом не сможет дать ощущение внутренней самодостаточности. Никто не обеспечит любовь в полной мере, пока мы не полюбим себя. Пока ваша жизнь не будет интересной, пока работа не будет вам в радость, пока у вас не появится любимое увлечение, куда вы будете бежать сломя голову – до этих пор вы будете постоянно «вампирить» другого человека, ждать от него любви, принятия и, в конечном итоге, останетесь «у разбитого корыта». Помните, наше внешнее счастье начинается внутри.

А вот как психолог учила быть счастливыми участниц реалити «Від пацанки до панянки» – можно увидеть в выпусках на сайте Нового канала.

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