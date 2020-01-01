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Вы не умеете любить: ТОП-5 очевидных признаков

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Романтическая любовь вам неведома, если в отношениях вы ведете себя следующим образом.
Вы не умеете любить: ТОП-5 очевидных признаков
Вы не умеете любить: ТОП-5 очевидных признаков
pinterest.com

Какая она - настоящая любовь? над решением этого вопроса многие века бьется все человечество. Немного облегчили задачу психологи - они выделили список признаков, по которым можно определить, умеет ли конкретный человек любить в принципе. Об этих признаках и расскажет Ivona.

Собственное благополучие и удовольствие - вот что движет вами в поиске партнера. Вы не готовы ничем жертвовать, работать над отношениями. Гораздо проще - сбежать при появлении первых трудностей. Вас не интересует то, как вы можете сделать своего партнера счастливым, он для вас - приятный бонус, игрушка, которая забавляет вас, чтобы вы не чувствовали себя одиноко.

Вы не умеете любить: ТОП-5 очевидных признаков
Вы не умеете любить: ТОП-5 очевидных признаков
pinterest.com

  • Вы постоянно ожидаете действий от партнера

Если ваши представления о любви основаны не на опыте пережитых чувств, любовь вам кажется похожей на кино или роман, где главные герои без устали признаются друг другу в любви, совершают сильные поступки и купаются в лучах неги. Из-за этого вам постоянно кажется, что вы чего-то не дополучаете от партнера, и он не любит вас так, как бы вам хотелось. На деле же человек, хоть раз испытавший любовь, понимает, что это - нечто большее, чем красивая обертка. В любви скрывается множество нюансов, пережить которые вам пока не дано.

Ревность - чувство, которое многие излишне романтизируют. Считается, что она - признак настоящей любви, однако на деле за ревностью не стоит ничего кроме чувства собственничества и неуверенности в себе. Если ваша ревность по отношению к партнеру неконтролируема и не поддается логике, если она больше вредит вам и вашему партнеру, нежели уберегает от посягательства посторонних, скорее всего вы не способны уловить разницу между любовью и гипертрофированным желанием обладать человеком для того, чтобы потешить свое эго.

Вы не умеете любить: ТОП-5 очевидных признаков
Вы не умеете любить: ТОП-5 очевидных признаков
pinterest.com

  • Вы стремитесь переделать партнера

В отношениях люди меняются - это чистая правда. Но одно дело, когда он делает это добровольно и постепенно, когда любовь мотивирует его становиться лучше. Совсем другое - под постоянным и бескомпромиссным давлением партнера. Если желание переделать партнера у вас перевешивает все то нежное, что вы возможно испытываете к нему, то о любви, вероятней всего в ваших отношениях речь совершенно не идет. По крайней мере, с вашей стороны.

Когда женщина воспринимает партнера не как равного себе, а лишь средство для того, чтобы избежать осуждения общественности из-за одиночества, или признак статусности, или способ похвастаться перед близкими, едва ли модно говорить о том, что она испытывает к нему нежные чувства. Если подобную схему поведения она использует регулярно, от отношений к отношениям, скорее всего чувство любви ей неведомо.

Вы не умеете любить: ТОП-5 очевидных признаков
Вы не умеете любить: ТОП-5 очевидных признаков
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, на что обращают внимание мужчины на первом свидании.

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Теги: любовь, отношения, психология
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Источник: ivona)bigmir.net

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