Чем опасен мизогин?

Мизогиния (или женоненавистничество) - понятие, которое означает неприязнь, предубеждения или ненависть ко всем представительницам женского пола. Часто женоненавистничество проявляется у мужчины подсознательно, вследствие детской травмы или психологического потрясения, связанного с кем-то из женщин его ближайшего окружения, обиды и разочарования, основанного на неудачном сексуальном опыте, социокультурных особенностей, в которых рос мужчина. Но нередки случаи, когда женоненавистничество - осознанный выбор, жизненная философия мужчины, основанная на том, что женщины - априори хуже мужчин, их желания и интересы менее значимы.

Мизогиния: ТОП-6 признаков закоренелого женоненавистника pinterest.com

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Так или иначе, женофоб - опасный человек, способный проявлять свою ненависть и презрение при помощи психологического или даже физического насилия. По каким признакам можно определить женоненавистника, расскажет Ivona.

Признаки женоненавистника

1. Все женщины для него - в равной степени существа, не достойные ни внимания, ни уважения. Без исключений.

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2. Он обесценивает успехи женщин (“тачку папик купил“, “знаю я, чем она должность заработала“ и т.д.), причем женское превосходство даже в мелочах женофоб воспринимает, как личное оскорбление. Мизогин с азартом бросается доказывать, что он лучше (даже если соревноваться при этом с ним никто и не планировал). На руководящих должностях он покровительственно относится к подчиненным-мужчинам, в то время как женщин обвиняет в оплошностях в первую очередь. Считает, что навязчивые ухаживания на грани с домогательством к женщине-подчиненной - это норма.

Мизогиния: ТОП-6 признаков закоренелого женоненавистника pinterest.com

3. Он редко держит обещания, данные женщинам, часто опаздывает, использует глупые отговорки, чтобы намеренно показать свое невысокое мнение об интеллектуальных способностях женщины. В отношениях допускает злые шутки и сарказм, старается унизить партнершу при посторонних под видом невинной шалости.

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4. Редко расстается с парой лично. Обычно, он просто исчезает из жизни женщины без объяснений, игнорирует ее попытки выяснить, что случилось, среди общих знакомых порой подшучивает над ней. Затем, спустя какое-то время, возвращается - чисто из любопытства “клюнет“ ли она еще раз. Причем возвращается, клятвенно заверяя, что в этот раз уж точно все будет по-другому. И так и будет. Пока женофобу вновь не станет скучно.

Мизогиния: ТОП-6 признаков закоренелого женоненавистника pinterest.com

5. В постели женоненавистник - эгоист, которого заботит исключительно его удовольствие. Более того, нередко прибегает к тем приемам, которые у его партнерши вызывают отвращение, или принуждает к интимной близости тогда, когда ей этого не хочется.

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6. Он изменяет. Мизогин волочится за каждой юбкой, часто даже не скрываясь, мотивируя это мужской полигамностью и естественными потребностями. Ему нравится причинять боль женщине, которая в него влюблена, а вот считаться с ее чувствами - не очень.

Мизогиния: ТОП-6 признаков закоренелого женоненавистника pinterest.com

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