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С глаз долой – из сердца вон: как пережить расставание?

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Ведущий Олег Кензов поделился советами, как максимально безболезненно завершить отношения.
С глаз долой – из сердца вон: как пережить расставание?
С глаз долой – из сердца вон: как пережить расставание?
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Не многим удается построить семью с одним человеком на всю жизнь. Большинству приходится пройти через расставание. И неважно, кто был его инициатором, разлука все равно оставляет болезненный след в душе. Об этом знает не понаслышке ведущий реалити «Кохання на виживання», которое выпускает Новый канал. Олег Кензов дважды прошел через развод. И сумел вынести полезный опыт, позволивший ему стать сильнее.

  • Не вините себя

Когда отношения рушатся, зацикливаешься на том, что можно было сделать иначе. Начинаешь искать причины, почему не удалось сохранить гармонию и счастье. Причем если ты стал инициатором разрыва, то мучает чувство вины. А если оставили тебя – падает самооценка. Важно простить себя за неудавшиеся отношения, чтобы идти дальше.

С глаз долой – из сердца вон: как пережить расставание?
С глаз долой – из сердца вон: как пережить расставание?
pinterest

  • Позвольте себе страдать

Когда отношения заканчиваются, изо всех утюгов льются советы отвлечься и уйти в работу, чтобы «забыть об этом дураке или стерве». Легко сказать. Так же легко, как просить больного с температурой пробежать кросс. Он может попытаться это сделать, но вряд ли станет здоровее. Тактика отвлечения помогает лишь притупить боль. Но не прожить и отпустить ее. Позвольте себе горевать, но не зацикливайтесь на грусти.

  • Ищите радость

Делайте то, что приносит приятные эмоции, поднимает самооценку и улучшает настроение. Может показаться, что жизнь закончилась. Внимательно оглянитесь по сторонам: любовь к противоположному полу – не единственная делает жизнь яркой. В вашем внимании и общении нуждается много людей, так давайте дарить их.

С глаз долой – из сердца вон: как пережить расставание?
С глаз долой – из сердца вон: как пережить расставание?
пресс-служба

  • Не лечитесь за счет другого

Есть соблазн вступить в новые отношения, чтобы не чувствовать боли расставания. Лучше не бросаться сразу в объятия к другому человеку. Это будет нечестно по отношению к нему. Да и вы не сможете вынести ценных уроков из расставания. Если понимаете, что скучаете по телесному контакту, запишитесь на парные танцы или массаж – они  компенсируют отсутствие прикосновений.

  • Узнайте себя

Расставание дарит не только боль, но и свободу. Разрыв – отличный повод начать делать то, на что не хватало времени в паре. 

  • Помогите себе

Во время разрыва болит не только душа. Из-за того, что организм переживает стресс, нарушается сон, страдает сердечно-сосудистая система и гормональный фон. Так реагирует организм на эмоциональное напряжение. В этой ситуации не перегружайте себя работой, не пытайтесь забыться на вечеринках до утра. Наоборот, старайтесь полноценно спать, займитесь спортом, чтобы сбрасывать напряжение, и питайтесь продуктами, которые не перегружают и придают организму силы.

Универсального рецепта, как максимально безболезненно пережить расставание, нет. Попробуйте прислушаться к тому, что подсказывают вам тело и внутренний голос. И постарайтесь вынести из расставания полезный опыт, позволяющий избежать разрушительного сценария в будущем.

А вот какими могут быть отношения в экстремальных условиях – смотрите в «Коханні на виживання» с Олегом Кензовым уже этой осенью.

Ранее мы писали, как полюбить себя и начать новую жизнь. 

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Теги: расставание, Олег Кензов
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