Как их воспитание может сломать жизнь ребенку?

У всех родителей порой сдают нервы. Все дети иногда способны довести до белого каления. Но становиться токсичным родителем, потакая собственным страхам, обидам и желанию самоутвердиться, или же найти в себе силы привить ребенку настоящие, здоровые ценности, научить его быть разумным, заботливым, амбициозным - это выбор, который совершает каждый родитель. К сожалению, в нашем мире существуют те, кто выбирает первый вариант. Осознанно или нет - значения не имеет. Ведь поведение токсичных родителей навсегда оставляет глубокий шрам в сердце их детей. О типах токсичных родителей, а о последствиях их воспитания для ребенка расскажет Ivona.

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1. “Святые“ родители

Такой тип токсичных родителей развивают у ребенка синдром вины: он винит во всех несчастьях себя, крепко держась за идею непогрешимости родителей. Любые унижения, наказания, оскорбления преподносятся, как вынужденная мера, мол, им вовсе не хочется прибегать к насилию, это ребенок своим поведением заставляет их. И им, мученикам, не остается ничего другого, как постоянно напоминать ребенку о том, как он несовершенен. Считаете, что родители поступали правильно? Взгляните на ситуацию со стороны: не оправдываете ли вы их действия, в ущерб собственному физическому и психическому здоровью?

5 типов токсичных родителей pinterest.com

2. Инфантильные родители

Если у вас хоть раз возникали мысли о том, что вас родили и растили лишь в угоду низменным желаниям родителей, скорее всего вам достались «неадекватные» мама и папа. И речь не об их психической или физической несостоятельности. Дело в неадекватности их ожиданий и требований от ребенка. В инфантильной семье дети, как правило, выполняют всю домашнюю работу, иначе их обвинят лени, бессердечности или нелюбви к близким. Им часто напоминают о том, что они не оправдали ожиданий, или приложили недостаточно усилий, чтобы потешить родительское самолюбие. Инфантильные родители очень любят хвастать своими детьми перед другими взрослыми, хотя дети практически никогда не слышать похвалу в свой адрес. Чем это чревато? Комплексом неполноценности (“я никогда не буду достаточно хорош/ не смогу достичь успеха“), неумением прислушиваться к собственным желаниям, отсутствием амбиций. Иными словами, у инфантильных родителей вырастают несчастные дети с синдромом вины и проблемами с самоидентификацией.

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3. Контролирующие родители

Конечно, контролировать детей нужно. Но когда это происходит сверх меры, то речь здесь идет уже вовсе не о заботе и осторожности. На первый план выходит личный эгоизм родителей: “Мое спокойствие, мои интересы, мое желание быть тебе нужным гораздо важнее, чем твои интересы, мечты и стремления. Поэтому мне проще сделать тебя несчастным и беспомощным. Я счастлив и доволен тобой, только пока ты под моим контролем“. Контролирующие родители умело манипулируют своими чадами, формируя у них чувства вины (они часто прибегают к шантажу - если ты не сделаешь так, как тебе скажут, мама расстроится/заболеет и т.д.) и долга. Дети таких родителей, как правило, чрезмерно тревожны, не умеют самостоятельно принимать решения (мама ведь всегда знает, как лучше), стремятся доказать им свою значимость, даже в ущерб себе. Они испытывают сложности в формировании собственной семьи, редко добиваются успехов в карьере (так как не умеют высказывать собственные мысли и им совершенно не понятны их желания), и остаются под родительской крышей до зрелого возраста.

5 типов токсичных родителей pinterest.com

4. Унижающие родители

Они постоянно подшучивают над своим ребенком, придумывают прозвища, жестко критикуют его, прикрываясь благими намерениями сделать его таким образом сильнее. На деле же такие родители часто возмещают свои комплексы и неудачи на своих детях: все, что им не удалось совершить до рождения малыша, они ставят в вину малышу, а не собственной аморфности и бездействию. Унижающие родители испытывают нечто вроде ревности к ребенку (ведь у него еще все впереди), пытаются самоутвердиться за его счет. Такое конкурирующее родительское поведение нередко приводит к заниженной самооценке (я никогда не буду так же хорош, как папа/ я никогда не буду такой же красивой и талантливой, как мама) и суицидальным мыслям. После таких унижений человеку крайне сложно поверить, что родители его любят, или же он в целом достоин любви и уважения. Фраза: “Лучше бы ты никогда не рождался!“ едва ли мотивирует к самосовершенствованию.

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5. Родители-насильники

Физическое, сексуальное или психологическое насилие родителей навсегда останется в памяти и сознании ребенка. Более того - последствия таких поступков от самых близких людей, которые есть у малыша, станут формирующими в его мировоззрении и мироощущении. Чувства одиночества и беспомощности, подавленный гнев, тревожность и неспособность доверять людям - лишь часть последствий для ребенка, к которому регулярно применяют насилие. Такие люди, как правило, боятся выражать свои чувства или просто неспособны к человеческим проявлениям.

5 типов токсичных родителей pinterest.com

Ранее мы рассказывали, какие “взрослые“ комплексы развиваются в человеке еще в детстве.

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