Что такое гостевой брак, кто такие синглы и зачем создавать семью с самим собой?

То, что принято называть классическими семейными ценностями, сегодня переживает этап активного развития. Взгляды на любовь и брак современного человека меняются, вместе с ними появляются новые типы отношений, которые все чаще предпочитают супружеству в общепринятом значении. О новых типах отношений, которые появились в 21 веке, расскажет Ivona.

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Тип отношений, когда союз оформлен официально, но супруги не живут вместе. Они финансово независимы друг от друга, не имеют общего имущества и не претендуют на собственность или территорию своего партнера. Условия гостевого брака, как правило, регламентируются брачным контрактом. Пары, вступившие в гостевой брак, проводят вместе время, когда им действительного этого хочется: они могут заниматься сексом, отправляться вместе в путешествия, заводить детей. Однако в итоге каждый из них возвращается к себе домой. Такой союз подходит самостоятельным, финансово независимым, сформировавшимся личностям. К гостевому браку приходят добровольно, при этом понятия супружеской верности остаются, как и в классическом институте семьи: супруги не изменяют друг другу и не сожительствуют с другими партнерами.

ТОП-6 новых типов отношений XXI века pinterest.com

Открытый брак

Узаконенные полиаморные отношения, в которых супруги не придерживаются моногамии. Люди, вступающие в подобный брак, считают, что именно смена партнеров позволяет супругам “не заскучать“ в браке, а новые, яркие впечатления привносят в семью пикантную нотку. Супруги могут иметь любовников на стороне, в некоторых случаях даже приводить их домой и знакомить со второй половинкой. Такой современный взгляд на отношения все чаще и чаще встречается среди молодых пар, однако пользуется большим успехом и у тех супругов, которые в браке долгое время. Вступление в открытый брак должно быть воплощением взглядов на институт семьи обоих партнеров. В противном случае, если этого хочет лишь один из супругов, вместо доверительных отношений, которые и предполагает такой союз, получатся отношения, полные подавленной ревности и обиды. Что едва ли пойдет на пользу любой семье.

ТОП-6 новых типов отношений XXI века pinterest.com

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Пожалуй, самое прагматичное решение. Заключение временного брака похоже на подписание трудового договора: супруги подписывают контракт и вступают в брак на определенное время. По истечению этого срока они должны принять решение: перезаключать контракт, или же разводиться и идти своей дорогой. Можно ли назвать это настоящей семьей в обычном понимании? Вполне. Временный брак не запрещает обзаводиться общим потомством, общей собственностью и предусматривает, как правило, поддержание моногамии в отношениях. В целом это похоже на просто сожительство, но с преимуществами, которые имеют законные супруги.

ТОП-6 новых типов отношений XXI века pinterest.com

Семья без гендерных ролей

Уход за детьми, домашние обязанности, финансовое обеспечение - все это распределяется между обоими супругами равномерно, исходя из пожеланий и способностей каждого. В семьях без гендерных ролей партнеры свободно отказываются от общественных стереотипов (муж должен зарабатывать, жена - обустраивать быт и т.д.) в пользу отношений, где и муж, и жена находятся в равных условиях. Границы постепенно стираются, и более нет ничего зазорного в том, чтобы супруг приглядывал за детьми, пока его дражайшая половина ходит на работу и обеспечивает семью финансово.

ТОП-6 новых типов отношений XXI века pinterest.com

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Синглами называют людей, осознанно отказавшихся от заключения брака. Им комфортно в одиночестве и они не видят смысла связывать себя какими-либо узами с другим человеком. При этом они не против самой концепции романтических отношений. Просто для них это - скорее увлечение, не предполагающее хэппи-энд с подвенечным платьем и кольцами. Браку они предпочитают комфорт и сохранение личного пространства.

ТОП-6 новых типов отношений XXI века pinterest.com

Сологамия

Понятие, которое означает брак человека с самим собой. К сологамии обращаются, как правило, синглы, дабы утвердить свою решительность в сохранении одиночества, а также избежать давления со стороны социума. Люди, заключившие брак сами с собой также утверждают, что это придало им уверенности в себе, и в целом они чувствуют себя вполне счастливо. Перефразировав героя Вуди Аллена в фильме “Энни Холл“, если мастурбация - это секс с кем-то, кого вы действительно любите, то сологамия - брак с человеком, на которого вы всегда можете положиться.

ТОП-6 новых типов отношений XXI века pinterest.com

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