Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

ТОП-6 новых типов отношений XXI века

Комментариев: 0
Что такое гостевой брак, кто такие синглы и зачем создавать семью с самим собой?
ТОП-6 новых типов отношений XXI века
ТОП-6 новых типов отношений XXI века
pinterest.com

То, что принято называть классическими семейными ценностями, сегодня переживает этап активного развития. Взгляды на любовь и брак современного человека меняются, вместе с ними появляются новые типы отношений, которые все чаще предпочитают супружеству в общепринятом значении. О новых типах отношений, которые появились в 21 веке, расскажет Ivona.

Тип отношений, когда союз оформлен официально, но супруги не живут вместе. Они финансово независимы друг от друга, не имеют общего имущества и не претендуют на собственность или территорию своего партнера. Условия гостевого брака, как правило, регламентируются брачным контрактом. Пары, вступившие в гостевой брак, проводят вместе время, когда им действительного этого хочется: они могут заниматься сексом, отправляться вместе в путешествия, заводить детей. Однако в итоге каждый из них возвращается к себе домой. Такой союз подходит самостоятельным, финансово независимым, сформировавшимся личностям. К гостевому браку приходят добровольно, при этом понятия супружеской верности остаются, как и в классическом институте семьи: супруги не изменяют друг другу и не сожительствуют с другими партнерами.

ТОП-6 новых типов отношений XXI века
ТОП-6 новых типов отношений XXI века
pinterest.com

  • Открытый брак

Узаконенные полиаморные отношения, в которых супруги не придерживаются моногамии. Люди, вступающие в подобный брак, считают, что именно смена партнеров позволяет супругам “не заскучать“ в браке, а новые, яркие впечатления привносят в семью пикантную нотку. Супруги могут иметь любовников на стороне, в некоторых случаях даже приводить их домой и знакомить со второй половинкой. Такой современный взгляд на отношения все чаще и чаще встречается среди молодых пар, однако пользуется большим успехом и у тех супругов, которые в браке долгое время. Вступление в открытый брак должно быть воплощением взглядов на институт семьи обоих партнеров. В противном случае, если этого хочет лишь один из супругов, вместо доверительных отношений, которые и предполагает такой союз, получатся отношения, полные подавленной ревности и обиды. Что едва ли пойдет на пользу любой семье.

ТОП-6 новых типов отношений XXI века
ТОП-6 новых типов отношений XXI века
pinterest.com

Пожалуй, самое прагматичное решение. Заключение временного брака похоже на подписание трудового договора: супруги подписывают контракт и вступают в брак на определенное время. По истечению этого срока они должны принять решение: перезаключать контракт, или же разводиться и идти своей дорогой. Можно ли назвать это настоящей семьей в обычном понимании? Вполне. Временный брак не запрещает обзаводиться общим потомством, общей собственностью и предусматривает, как правило, поддержание моногамии в отношениях. В целом это похоже на просто сожительство, но с преимуществами, которые имеют законные супруги.

ТОП-6 новых типов отношений XXI века
ТОП-6 новых типов отношений XXI века
pinterest.com

  • Семья без гендерных ролей

Уход за детьми, домашние обязанности, финансовое обеспечение - все это распределяется между обоими супругами равномерно, исходя из пожеланий и способностей каждого. В семьях без гендерных ролей партнеры свободно отказываются от общественных стереотипов (муж должен зарабатывать, жена - обустраивать быт и т.д.) в пользу отношений, где и муж, и жена находятся в равных условиях. Границы постепенно стираются, и более нет ничего зазорного в том, чтобы супруг приглядывал за детьми, пока его дражайшая половина ходит на работу и обеспечивает семью финансово.

ТОП-6 новых типов отношений XXI века
ТОП-6 новых типов отношений XXI века
pinterest.com

Синглами называют людей, осознанно отказавшихся от заключения брака. Им комфортно в одиночестве и они не видят смысла связывать себя какими-либо узами с другим человеком. При этом они не против самой концепции романтических отношений. Просто для них это - скорее увлечение, не предполагающее хэппи-энд с подвенечным платьем и кольцами. Браку они предпочитают комфорт и сохранение личного пространства.

ТОП-6 новых типов отношений XXI века
ТОП-6 новых типов отношений XXI века
pinterest.com

  • Сологамия

Понятие, которое означает брак человека с самим собой. К сологамии обращаются, как правило, синглы, дабы утвердить свою решительность в сохранении одиночества, а также избежать давления со стороны социума. Люди, заключившие брак сами с собой также утверждают, что это придало им уверенности в себе, и в целом они чувствуют себя вполне счастливо. Перефразировав героя Вуди Аллена в фильме “Энни Холл“, если мастурбация - это секс с кем-то, кого вы действительно любите, то сологамия - брак с человеком, на которого вы всегда можете положиться.

ТОП-6 новых типов отношений XXI века
ТОП-6 новых типов отношений XXI века
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, что нужно знать о себе до того, как вступать в отношения.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: отношения, любовь, типы отношений, сологамия, полиамория, полиаморные отношения, гостевой брак, открытый брак, синглы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь