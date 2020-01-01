То, что мы привыкли считать истиной, на самом деле играет с нами злую шутку раз за разом.

Порой мы слишком многое возлагаем на одну лишь любовь и требуем от нее невозможного. В какие мифы о любви пора перестать верить, расскажет Ivona.

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1. Если вы встретите своего единственного, все непременно будет легко

Одно из главных, и самых опасных заблуждений. Над своими чувствами нужно работать. Даже если между вами такая любовь, о которой слагают стихи поэты, одного этого не достаточно для того, чтобы построить отношения. Как ни крути, но вы – две абсолютно разные личности. Нельзя все пускать на самотек, игнорировать проблемы и сложности, в надежде, что великое чувство спасет ваши отношения от краха. Если вы не умеете общаться со своим партнером, если ваши планы и взгляды на жизнь не совпадают, ваша любовь очень сильно увянет под гнетом конфликтов и быта. Над отношениями нужно работать. Конечно, не стоит воспринимать это, как каторгу. Но и отлынивать не стоит. И да, прилагать усилия должны оба партнера.

ТОП-5 опасных заблуждений о любви pinterest.com

2. Правильный человек будет понимать вас интуитивно

Возможно, в некоторых случаях так и будет. Но всегда нужно помнить, что ваш партнер не умеет (да и не должен) читать ваши мысли. Вам что-то не нравится? Скажите об этом. Хотите от него какого-то поступка? Не бойтесь озвучить это. Отсутствие коммуникации в надежде на проницательность второй половинки, приведет лишь к обидам и недопониманию. Если хотите быть услышанной, научитесь слушать, понимать и воплощать желания и потребности партнера. Подайте пример “правильной“ интуиции.

3. Любовь - все, что нужно для отношений

Это, конечно, сильное чувство, но для построения и развития отношений этого не достаточно. Любовь - фундамент, но также нужны стены, крыша и множество других мелочей. Например, забота, взаимоуважение, готовность идти на компромиссы, взаимопонимание. Этот список можно продолжать до бесконечности, ведь отношения никогда не стоят на месте, они находятся в состоянии перманентного развития. Без любви ничего не получится, но одной ее слишком мало, чтобы назвать другого человека по-настоящему своим.

ТОП-5 опасных заблуждений о любви pinterest.com

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4. Любовь спасет вас от проблем

На самом деле было бы здорово, если бы это было правдой. Сколько проблем смогло бы решиться одной только любовью! Но давайте будем реалистами: она не исцелит от болезни (лишь подарит желание и силы бороться дальше), она не построит за вас карьеру (мотивирует, вдохновит - безусловно, но придется приложить усилия), она не заставит вас пойти в зал, в конце концов и не достанет пончик изо рта, когда вы на диете. Все эти примеры, конечно, утрированы. Любовь способна окрылять, она делает человека сильнее, воодушевляет его. НО. Покуда вы сами не захотите перемен, не найдете в себе силы бороться, даже она не сможет вам помочь. Не нужно думать, что все ваши неудачи исчезнут волшебным образом, как только в вашей жизни появится любимый человек. Это - не панацея ото всех бед. К слову, и счастье ваше также не зависит лишь от наличия (или отсутствия) партнера.

5. Если между вами постоянно не летят искры, это не любовь

Еще одна ложная истина, почерпнутая из бульварных романов. Конечно, случается в жизни и такая любовь - обжигающая, страстная, в которой от громкой ссоры до жаркого секса лишь миг, в которой партнеры больше похожи на одержимых, нежели на нормальных людей. Но и это чувство со временем “остывает“ (если партнеры не разругаются или не поубивают друг друга раньше). Стремиться лишь к такой любви - крайне неразумно. Если ваш партнер приносит вам больше боли, чем радости, это плохие отношения.

ТОП-5 опасных заблуждений о любви pinterest.com

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