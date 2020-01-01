Преподаватель Школы леди Ирина Зайцева дала несколько советов.

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Карантин продлили на несколько недель, и уже невмоготу безвылазно сидеть дома. Весна проходит мимо, и многие чувствуют себя опустошенными. Приходится буквально заставлять себя прожить еще один день. Где брать силы на счастье в изоляции?

Своими секретами счастья поделилась педагог Школы леди реалити Нового канала «Від пацанки до панянки», коуч Ирина Зайцева. Много лет она выполняет эти практики сама. Они позволяю ей быть счастливой независимо от того, что происходит в мире.



Где на карантине взять силы для счастья пресс-служба

Зачем нужны ритуалы?

Ритуалы – это последовательность действий. Психологи считают, что они дают опору в жизни. Во время карантина нет уверенности в завтрашнем дне, уровень стресса растет, и буквально все валится из рук. Определенный порядок действий помогает контролировать какую-то часть жизни и быть спокойнее, даже когда «весь мир рушится».

Некоторые ритуалы вы уже давно делаете: умываетесь и чистите зубы утром, завтракаете, обедаете и смотрите в мобильный телефон перед сном. Есть ритуалы полезные. А есть вредные – именно они незаметно отбирают силы. Чтобы этого не случалось, для начала наполните свой день полезными действиями.

Благодарите

Начинайте утро и заканчивайте день словом «спасибо». Определите себе пять, а лучше десять пунктов, за которые нужно поблагодарить. Может показаться, что благодарить не за что. Пандемия, карантин, изоляция – одни минусы. Присмотритесь внимательно. Вы живы, здоровы, ваши близкие тоже чувствуют себя хорошо, за окном светит солнце, у вас есть крыша над головой. Постепенно вы научитесь замечать такие «мелочи» и сможете разглядеть в них счастье. Также не забывайте говорить спасибо себе за прожитый день.



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Медитируйте

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Это позволит вам поймать связь с собой, наполнит тело и мозг кислородом, поможет успокоиться и настроиться на позитив. Самая простая медитация – глубокий вдох и выдох в тишине. Ею желательно начинать и заканчивать день.

Делайте зарядку

Физические упражнения помогают поднять уровень иммунитета, что сейчас немаловажно. Во время зарядки выделяются гормоны счастья. Найдите свой способ двигаться в изоляции. Это могут быть танцы под любимую музыку, несколько упражнений из йоги. Только давайте без оправданий, что это невозможно. Живой пример – француз Элиша Ночомовиц, который в изоляции пробежал марафон на балконе.

Правильно питайтесь

Здоровая еда «заряжает» тело энергией, в то время как неправильное питание отбирает силы. Вы это могли заметить сами. После тяжелой пищи клонит в сон. Чтобы быть легкими на подъем и чувствовать себя счастливыми, нужно составить свой рацион правильного питания. Продукты должны быть простыми, но богатыми витаминами: каши, овощи и фрукты, нежирное мясо, рыба.

Восполняйте энергетические ресурсы

На протяжении дня мы делимся энергией с окружающими, тратим ее на работу, на построение планов и т.д. А потом чувствуем себя пустыми, ведь ресурс мы потратили, но не восполнили его. Важно это делать на карантине своими способами, которые помогают восстановится именно вам: теплая ванна, книга, песни, уход за собой. Также делайте небольшие перерывы на восполнение ресурса в течении дня. Они придадут вам уверенности и радости.



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Будьте здесь и сейчас

Важно развивать осознанность. Как это делать? Когда вам хорошо, остановитесь и обратите внимание, что происходит в этот момент. Вы поймете, что вас радует. Если вам грустно и плохо, тоже оглянитесь по сторонам, посмотрите в себя. Не убегайте от плохих эмоций. Но и не зацикливайтесь на них. Воспринимайте их как лишний повод узнать себя и пережить сложный этап.

Стройте планы

Список дел помогает нам соблюдать ритуалы, которые придают уверенность. Поэтому, прописывая себе план обязательных дел на день, оставьте время и для себя.

Подводите итоги

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Итоги нужно подводить не только в рабочих моментах, но и в здоровье, любви и счастье. Если у вас что-то не получилось сделать за день – не посыпайте голову пеплом. Подумайте, почему это произошло. Проанализируйте и идите дальше.

А каждый понедельник в 19:00 включайте реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале и смотрите, как участницы учатся делать свою жизнь счастливой.

Ранее мы писали, как не развестись после карантина.