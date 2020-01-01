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ТОП-4 ошибок в отношениях с разведенным мужчиной

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Как не нужно себя вести, чтобы не стать одной из его "бывших"?
ТОП-4 ошибок в отношениях с разведенным мужчиной
ТОП-4 ошибок в отношениях с разведенным мужчиной
pinterest.com

Не то чтобы к мужчине в разводе прилагалась какая-то особая инструкция, или они требуют особых “мер предостережения“. Просто в отношениях с ними всегда нужно учитывать несколько нюансов, особенно если роман только начался. О самых популярных ошибках в отношениях с разведенными мужчинами расскажет Ivona.

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1. Не обсуждать вопрос детей

Начиная новые отношения, крайне важно знать, что ваши взгляды на будущее совпадают. Особенно остро в отношениях с разведенным мужчиной стоит вопрос появления совместных детей. В особенности, если в предыдущем браке у него уже есть потомство. Вполне возможно, что ваш партнер, испытав единожды на себе прелести отцовства, не планирует более заводить детей. Если ваше мнение на этот счет однозначно, и вы в будущем планируете стать матерью, не стоит вступать в отношения с надеждой, что мужчина со временем все же изменит свое решение. Обсудите этот вопрос “на берегу“, пока не стало слишком поздно.

ТОП-4 ошибок в отношениях с разведенным мужчиной
ТОП-4 ошибок в отношениях с разведенным мужчиной
pinterest.com

2. Вступать в отношения, когда он еще не “отпустил“ предыдущие

В определенный момент вам начнет казаться, что вас в отношениях трое: вы, он, и его неразрешенные проблемы с бывшей супругой. Если потенциальный партнер все еще находится на стадии развода, или же до конца не разобрался со своими чувствами, лучше не наседать на него с новыми отношениями, и дать немного времени. Так он сможет понять, чего конкретно он хочет от жизни после брака, и будет ли в ней место для вас. А вы успеете точно понять, что вы - не просто “таблетка от одиночества“, а партнер, в котором он нуждается.

ТОП-4 ошибок в отношениях с разведенным мужчиной
ТОП-4 ошибок в отношениях с разведенным мужчиной
pinterest.com

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3. Сближаться слишком быстро

Дайте и себе, и мужчине возможность и время адаптироваться к новым ролям. Учитывайте причину его развода: если он еще не “нагулялся“, то вас он, скорее всего, использует просто для создания привычной атмосферы дома, что не помешает ему заводить новые романы на стороне. Если были проблемы в быту, сблизившись слишком быстро, вам не удастся разрешить их. С большей вероятности вы просто усугубите ситуацию и напрочь отобьете в мужчине желание заводить отношения. В общем, не спешить кидаться в омут с головой, убедитесь, что вы оба готовы к новым отношениям.

ТОП-4 ошибок в отношениях с разведенным мужчиной
ТОП-4 ошибок в отношениях с разведенным мужчиной
pinterest.com

4. Давать советы об отношениях с бывшей или нелестно о ней отзываться

Даже если в вашем присутствии мужчина о своей бывшей супруге не говорит какими-либо другими словами, кроме нецензурных, это не значит что вам можно так же. (Кстати, это - повод насторожиться: если его гнев уж слишком силен, и он готов днями и ночами поливать грязью, вам стоит побеспокоиться о собственной безопасности. Такое его поведение - отличный маркер того, как сложатся ваши отношения, если вы однажды решите расстаться). Все, что вы можете сделать - это выслушать его мнение, пожалеть, если требуется, и заверить, что вы готовы его поддерживать. Принимать активное участие в их выяснениях отношений, поучать, давать советы, поддакивать, когда он нелестно отзывается о бывшей супруге - обо всем этом лучше забыть. Это - не ваша битва, не ваш брак развалился на части. Слишком активное участие в решении чужих проблем может закончиться тем, что ваш мужчина воссоединится с бывшей женой и ополчится против вас. Сохраняйте нейтралитет, будьте понимающей и поддерживающей, но не забывайте о собственных интересов и сохранении своей нервной системы в целости и сохранности.

ТОП-4 ошибок в отношениях с разведенным мужчиной
ТОП-4 ошибок в отношениях с разведенным мужчиной
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как узнать, что вы - родственные души.

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Теги: отношения, любовь, развод, разведенный мужчина
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Источник: ivona bigmir)net

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