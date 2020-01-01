Даже если вам этого очень сильно хочется.

Порой, чтобы спасти отношения одного вашего желания может быть недостаточно. И если вы уже выбились из сил, если они больше не приносят вам ни счастья, ни какой-либо отдачи, возможно, пора задуматься, а нужно ли вообще их спасать. Ivona расскажет,по каким признакам можно определить, что брешь, пробитую в вашей любовной лодке, вам залатать не по силам.

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1. Каждый ваш разговор заканчивается ссорой

Не важно, о чем вы говорите: о ваших отношениях, или пытаетесь выбрать фильм, чтобы посмотреть вечером. Давайте будем реалистами: если вы не можете найти общий язык в мелочах, если у вас возникает не просто желание, а потребность противостоять каждому сказанному слову, какова вероятность, что в вашем общении что-то изменится в дальнейшем? Ответ очевиден - крайне невысокая. Мы редко обращаем внимание на проблемы с коммуникацией, они кажутся нам незначительными, но на деле они способны медленно и методично разрушить даже очень крепкие отношения.

2. Вы всегда настороже

Потому что не знаете, какой ваш поступок или слово может вывести партнера в этот раз. Жизнь на пороховой бочке - описание, далекое от того, какими должны быть хорошие отношения. Если ваше поведение (или поведение партнера) вызывает лишь раздражение и гнев, зачем тратить нервы и силы для сохранения того, что уже и так сломано?

6 признаков, что вы не сможете спасти эти отношения pinterest.com

3. Он игнорирует вас

Не похоже на отношения, полные любви и взаимоуважения, не правда ли? Если ему не интересны ни вы, ни ваши мысли, ни ваши потребности, скорее всего он не воспринимает вас как партнера, с которым хочет провести всю оставшуюся жизнь. Нет смысла тратить время на человека, который в вас человека не видит.

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4. С ним вы не можете быть собой

Вам постоянно приходится подстраиваться, тщательно подбирать слова, вы изменились настолько, что это заметили не только ваши близкие, но и вы сами. Вы скучаете по себе прошлой, а тот человек, которого вы видите каждое утро в зеркале, вам определенно не нравится. Нет, меняться в отношениях - это нормально. Но эти перемены должны быть положительными. Если партнер не вызывает у вас желания становиться лучшей версией себя (или хотя бы не становиться хуже), он, скорее всего, действует на вас разрушительно. Спасайтесь, пока не стало слишком поздно.

6 признаков, что вы не сможете спасти эти отношения pinterest.com

5. Спасение ваших отношений интересует лишь вас

Ему безразлична судьба ваших отношений? Так почему вас она должна волновать?

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6. Вы стали жертвой его насилия

Нет, вы в этом не виноваты. Нет, в следующий раз не будет лучше. Нет, он не изменится. Ни один поступок не может оправдать насилия, неважно, каким оно было. Если вы стали единожды, или же являетесь регулярно жертвой его насилия, не тратьте время на бессмысленные попытки все исправить. Лучше ищите способ вырваться из этих отношений как можно скорее.

6 признаков, что вы не сможете спасти эти отношения pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как понять, что вы - родственные души.

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