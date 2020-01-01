Простые и верные истины.

Любой человек: и закоренелый скептик, и последний романтик, мечтает встретить однажды свою родственную душу. Так уж получилось, что чаще всего по-настоящему счастливыми мы чувствуем себя лишь тогда, когда рядом с нами родной человек. Не по крови, а по складу ума, образу мыслей, взглядам на жизнь и прочим ценностям. Некоторым приходится искать родственную душу, а кому-то - везет с первого раза. Но как узнать, что рядом с вами именно родственная душа? О главных признаках того, что вы нашли того, кого нужно, расскажет Ivona.

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1. Вы счастливы лишь от его присутствия

Вот так просто: не нужно лишних слов или широких жестов, достаточно лишь осознавать, что рядом с вами именно этот человек. Ощущение счастья не покидает вас ни в начале отношений, ни в самом разгаре, решение бытовых вопросов не утомляет вас, а мотивирует делать вашу совместную жизнь лучше.

2. Вы дополняете друг друга

Даже если вы сами по себе - личность целостная и самодостаточная, в присутствии партнера вы начинаете понимать, что имеют в виду, когда говорят о половинках. Вы четко понимаете, что ваш возлюбленный делает вас лучшей усовершенствованной версией, и это не просто банальность из бульварных романчиков.

6 признаков того, что вы - родственные души pinterest.com

3. Вы оба планируете совместное будущее

И делаете это с удовольствием, непринужденно, как будто так и должно быть. Вы вместе смотрите вперед с надеждой и готовы идти на компромиссы, находить общие решения. В ваших планах всегда есть место для партнера, и вы стараетесь учитывать его интересы и потребности.

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4. В ваших отношениях царит взаимоуважение

Вы не соревнуетесь и не используете недостатки партнера, чтобы занять лидирующую позицию. Вы привыкли доверять мнению партнера, уважать его принципы и ценности. И вы точно знаете (это было доказано на практике не единожды), что с таким уважением он относится и к вам. Как к личности, со своими преимуществами и недостатками.

6 признаков того, что вы - родственные души pinterest.com

5. Он дарит вам ощущение дома

Вы всю жизнь находились в поиске чего-то большего, из-за чего многие отношения заканчивались, даже не успев начаться. Это мятежное чувство гнало вас вперед, заставляло принимать необдуманные решения, и тут появился ОН - человек, который подарил вам чувство дома. Рядом с ним вы понимаете, что нашли то, что искали всю свою жизнь - тихую гавань, где больше не нужно притворяться, кривить душой и делать то, что не нравится. Вы понимаете, что находитесь на своем месте, пока ваш партнер с вами. И не важно, дома ли вы на самом деле, в поездке или за тысячу километров друг от друга.

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6. Он ваш лучший друг

С проблемами и радостями, в хорошем или плохом настроении вы обращаетесь к нему, и знаете наверняка, что в его объятиях всегда найдете понимание и поддержку. Вы не только слушаете, но и слышите друг друга, осознаете свою ответственность за вторую половинку, и она вовсе не тяготит вас. Вы можете рассказывать друг другу пошлые анекдоты, дурачиться, болтать до утра на серьезные философские темы, при этом желание близости, мечты о светлом будущем и работа над отношениями никуда не исчезает. Просто вы оба - нечто большее друг для друга, чем просто любовники или сожители. Вы - друзья, и цените свою дружбу не меньше любви и преданности, которая царит в вашей паре.

6 признаков того, что вы - родственные души pinterest.com

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