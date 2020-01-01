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ТОП-5 самых распространенных видов самообмана

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Как мы врем себе каждый день?
ТОП-5 самых распространенных видов самообмана
ТОП-5 самых распространенных видов самообмана
pinterest.com

В детстве мама говорила, что врать нехорошо. А как же быть с самообманом? Вроде и не сделал ничего дурного, но ложь - она  в Африке ложь, и незримой паутиной сковывает нашу жизнь, превращает ее если не в ад, то во вполне удачную его копию. О самых распространенных видах самообмана расскажет Ivona.

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1. Считать себя жертвой своего прошлого

Кто старое помянет, тому глаз вон. А кто забудет, тому оба. Нередко мы, руководствуясь этой народной пословицей буквально лишаем себя перспектив на светлое будущее, подсознательно раз за разом возвращаясь в прошлое. Конечно, в жизни каждого человека были события, которые едва ли можно назвать счастливыми: мелкие неудачи, потери близких, разочарования в любви и т.д. И мы, боясь что-то поменять (а вдруг дальше будет еще хуже?) прикрываем свое бездействие травмирующим опытом. Безусловно, он оказал свое влияние. Но почему бы не рассмотреть его, как стимул с каждым днем становиться лучше, чтобы впредь не повторять таких ошибок? Возможно, пора прекратить считать себя жертвой своего прошлого, и приложить усилия к улучшению будущего?

ТОП-5 самых распространенных видов самообмана
ТОП-5 самых распространенных видов самообмана
pinterest.com

2. Оправдывать финансовые проблемы невезением

Наверняка в вашем окружении есть такой человек, который постоянно жалуется на недостаток средств. К тому же, если подумать, объективно он мог бы улучшить свое материальное положение: вроде и работа неплохая, и премии бывают, и добродушные родственники нет-нет, да подкидывают немного. Если этот человек - вы сами, постарайтесь непредвзято оценить свою финансовую ситуацию со стороны: способны ли вы как-то повлиять на нее? Возможно, пора прекращать жить “в долг“ и тратить последние сбережения на вещи, которые на самом деле не нужны? Или же составить бюджет хотя бы на месяц и научиться, в конце концов, отслеживать свои расходы? Помните, что удача - подруга изменчивая, и полагаться лишь на нее в финансовых (да и в любых других) вопросах, по крайней мере, безответственно.

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3. “Успею сделать это потом“

Если в вашем лексиконе эта фраза мелькает очень часто, поздравляем - вы вступили на “увлекательный“ путь прокрастинации. И пусть сейчас вам кажется, что на выполнение какой-то задачи у вас еще куча времени, вы жестоко пожалеете о своем решении, когда откладывать будет дальше некуда. Часто в погоне за этим “потом“, мы забываем о “здесь и сейчас“, тем самым лишая себя драгоценного и увлекательного опыта, который мы могли бы заполучить, если бы перестали трусить и лениться. Не забывайте, что человек - смертен. Но это еще полбеды. Хуже то, что он внезапно смертен. Вот в чем штука. Не ждите, пока вам на голову упадет кирпич. Цените момент.

ТОП-5 самых распространенных видов самообмана
ТОП-5 самых распространенных видов самообмана
pinterest.com

4. “Никто меня не понимает“

Ну и что в этом плохого? Все мы - разные, и вполне логично, что порой возникает недопонимание. Если этот факт вам действительно мешает жить, проанализируйте то, как вы выражаете свои мысли, поинтересуйтесь у близких, что на их взгляд вам стоило бы изменить. Это в том случае, если недопонимание - не простое оправдание. Порой люди прикрываются им лишь для того, чтобы обратить на себя внимание. “Он/она - такая загадочная личность! Ее так сложно разгадать!“ И это льстит. А если приложить усилие, и стать более понятным и доступным человеком, этот мистический флер испарится, и окажется, что привлекать-то человеку, кроме своей надуманной “сложности“, больше и нечем.

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5. “Я слишком стар для этого“

Эту фразу часто произносят в американских боевиках пожилые детективы, которые в результате оказываются еще ого-го, и спасают весь мир за каких-то полтора часа экранного времени. И пусть этот пример слегка утрирован, но он отлично доказывает, что возраст по большому счету - всего лишь цифра. В конце концов - лучше поздно, чем никогда.

ТОП-5 самых распространенных видов самообмана
ТОП-5 самых распространенных видов самообмана
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, что нужно знать о себе до того, как вступать в отношения.

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Теги: психология, самообман, психологические уловки, психология человека
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Источник: ivona bigmir)net

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