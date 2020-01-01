ТОП-5 признаков, что вы в отношениях со слабаком

Когда он - не каменная стена, и даже не картонка, за которой можно спрятаться.

Каждая женщина мечтает увидеть рядом с собой сильного мужчину. И речь даже не о физической силе, а о том, что вызывает у нее чувство уверенности в собственной безопасности и будущем. Слово такого мужчины - кремень, и на него всегда можно положиться. Ваши отношения не очень подходят по описанию? Приглядитесь, возможно вам достался слабый мужчина. О его признаках расскажет Ivona.

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1. Он не хочет принимать решения

Даже те, от которых непосредственно зависит лишь его благополучие. Такой мужчина предпочитает стоять в сторонке, взваливая решение важных вопросов на плечи партнера. Он не хочет (да и не способен) принимать участие в построении ваших отношений и предпочитает экономить эмоциональные и физические силы, живя в свое удовольствие и не учитывая потребностей пары.

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2. Он пренебрегает вами, но готов радовать всех остальных

Из этого можно сделать два вывода: он зависит исключительно от мнения окружающих, и относится к вам, как к должному. Это признаки слабого, эгоцентричного человека, уверенного в том, что вы всегда будете рядом, несмотря не на что. Другой бы уважал вашу поддержку, но для этого вы никогда не будете достаточно хороши, чтобы уделять вам внимание. Другое дело - окружающие, к чьим советам он прислушивается и отчаянно ищет одобрения. А все лишь потому, что ему гораздо удобней жить по чужим правилам, чем придумывать свои собственные. Большинство не может ошибаться. А вы? Что вы вообще можете знать о жизни?

3. Его никогда нет рядом, когда вам это нужно

А иногда, если он все же оказывается в пределах вашей досягаемости в нужную минуту, он предпочитает сбежать к друзьям, оставив вас наедине со своими проблемами. Просто потому что свой комфорт он ценит больше, чем ваше душевное спокойствие. Взаимная поддержка - важная часть романтических отношений. Ее отсутствие сигнализирует о незрелости партнера или же о недостаточной силе его чувств. В любом случае, каждый раз оставляя вас наедине с вашими проблемами, он лишь доказывает свою трусость.

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4. Он эгоист

Здоровой долей эгоизма полезно обладать каждому из нас. Он помогает нам отстаивать собственное мнение и добиваться поставленных целей. Однако любовь - это когда человек ставит желания и потребности партнера выше своих собственных. Или хотя бы на одном уровне. Если же ваш мужчина проявляет по отношениям к вам свой эгоизм во вех аспектах: начиная от постели, заканчивая последним куском вашего любимого торта, едва ли его можно назвать сильным человеком. Что в нем действительно сильно, так это его самолюбие, на котором в отношениях далеко не “уедешь“.

5. Он не отстаивает себя и не заступается за вас

Лишь потому, что всеми силами старается не решить конфликт, а избежать его. В таком случае он готов поступиться и собственными принципами (которых у него, как правило, не очень-то много), стерпеть любые оскорбления в ваш или свой адрес, или даже задобрить обидчика, лишь бы все побыстрее закончилось. Свое мнение он способен выразить лишь на кухне, разыгрывая перед вами театральную сценку под названием “Да если бы я…!“. И верить ему можно очень долго, однако со временем у вас лишь нарастает чувство тревожности: вы не ощущаете себя рядом с ним в безопасности и четко осознаете, что вам не на кого положиться, кроме себя.

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Ранее мы рассказывали, что нужно знать о себе до того, как вступать в отношения.

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