Обретя любовь, не теряйте себя!

Что нужно знать о себе до того, как вступать в отношения: 6 важных вещей pinterest.com

Чтобы отношения не стали для вас тяжким трудом или чемоданом без ручки, прежде чем с головой самозабвенно нырять в новую любовь, вам стоит познакомиться с одним очень важным человеком в вашей жизни. Кто же он? Вы сами. Ivona расскажет, какие важные вещи о себе вы должны узнать, прежде чем искать любовь и вступать в романтические отношения.

Читай также: Как укрепить отношения во время карантина

1. Ваши цели

В отношениях легко раствориться и потерять себя. Не начинайте романтические отношения прежде, чем решите, чего конкретно вы хотите от жизни. Здесь важны как краткосрочные, так и долгосрочные цели: каким вы видите свое будущее? Если ваш потенциальный партнер не согласен поддерживать вас в их достижении, не нужно жертвовать собой, пусть вам сейчас и кажется, что это отличная идея.

2. Ваши табу

Наверняка есть вещи, которые вы не готовы терпеть в отношениях. Это касается не только вранья и измен. Возможно вы не хотите, чтобы у вашего потенциального партнера были плохие привычки, или же вы не готовы заводить детей, или же политические и религиозные убеждения - дело принципа. Определите для себя границы, которые вы не готовы переступить даже для любимого человека и не бойтесь о них заявлять. Это убережет вас от мучительных расставаний и неловких ситуаций.

Что нужно знать о себе до того, как вступать в отношения: 6 важных вещей pinterest.com

3. Ваши недостатки

Идеальных людей не бывает, и вы должны это понимать. Осознание собственных недостатков не должно служить для вас инструментом самобичевания, но полем для улучшения собственно жизни. Вы слишком ревнивы или привыкли убегать от ответственности? Проработайте эти проблемы, прежде чем вступить в отношения. Это качественно улучшит вашу жизнь и позволит устранить множество проблем в паре еще на начальном этапе.

Читай также: Он вас не достоин: 8 очевидных признаков

4. Ваше отношение к деньгам

Деньги - один из главных камней преткновения в отношениях. Нередко разные взгляды на финансовые вопросы разрушают даже самый счастливые и крепкие на первый взгляд пары. Чего вы ожидаете в этом плане от партнера? Как привыкли распоряжаться собственными средствами, готовы ли вести совместный бюджет и какая его форма вам кажется наиболее приемлемой? Такие вопросы необходимо обдумать прежде, чем вступать в отношения, и не нужно обсуждать их с потенциальным партнером.

Что нужно знать о себе до того, как вступать в отношения: 6 важных вещей pinterest.com

5. Ваши сексуальные предпочтения

Ваши оргазмы и ваше сексуальное удовлетворенность - в ваших руках. И речь идет не о самоудовлетворении, а об умении донести до партнера, что вам нравится и не нравится в постели. Для этого нужно начать с малого: изучить свое тело, и не смущаться рассказывать партнеру, как доставить вам удовольствие. Также необходимо быть готовой выслушать потребности и желания половинки. Несовпадение по сексуальному темпераменту не критично для отношений, однако этот тот момент, который для более успешного его преодоления, нужно разъяснить в самом начале отношений.

6. В чем вы готовы пойти на компромисс

Рано или поздно в каждой паре возникают разногласия. Прежде чем вступить в отношения, четко определите для себя, в чем вы готовы идти на компромисс, чем готовы поступиться, а какие ситуации для вас являются принципиальными и критичными.

Что нужно знать о себе до того, как вступать в отношения: 6 важных вещей pinterest.com

Ранее мы рассказывали, в каких ситуациях можно соврать партнеру.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.