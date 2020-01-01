Порой из двух зол нужно выбрать меньшее.

Врать, конечно, не хорошо, но порой жизнь нам просто не оставляет выбора. А если и оставляет, то ложь иногда кажется более безобидной, чем правда. Ivona расскажет, в каких ситуациях можно солгать партнеру.

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1. Когда заканчиваете токсичные отношения

В таком случае можно врать без зазрения совести. Ваша главная задача перед уходом: максимально усыпить бдительность абьюзера. Это поможет вам собрать деньги, вещи и наладить общение с теми, кто сможет вам помочь покинуть деструктивные отношения. Впрочем, кроме лжи вам придется научиться и сдерживать свои эмоции: если после изнуряющей жизни с токсичным партнером у вас все еще останутся силы выяснять отношения, приложите все усилия для того, чтобы агрессор не догадался о вашем решении уйти.

2. Когда партнер спрашивает, любили ли вы кого-то сильнее него

Даже если в вашей жизни и было более сильное чувство, лучше ответить на этот вопрос отрицательно. Соглашаясь, вы не сделаете никому лучше: с этого момента призрак вашего бывшего возлюбленного будет незримо присутствовать в новых отношениях. Конечно, вы можете сказать правду, но лишь в случае, если вы по-прежнему надеетесь вернуть этого партнера. В такой ситуации умалчивать правду и использовать своего нынешнего партнера как временное решение - нечестно и эгоистично.

6 ситуаций, когда можно соврать партнеру pinterest.com

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3. Когда вы готовите для партнера сюрприз

Сейчас возмутятся все моралисты, но в таком случае все же существует ложь во благо. Если вы готовите для возлюбленного приятный сюрприз, можно и немного приврать, чтобы он не обрадовался раньше времени. Но будьте осторожны: плетя паутины лжи, приложите все усилия, чтобы она не ранила вашего партнера, когда правда откроется. Четко взвешивайте все слова и постарайтесь не путаться в показаниях.

4. Когда вы решили уйти от хорошего человека

Так бывает: со всех сторон положительных личностей тоже бросают. Вы можете банально не сойтись характерами или внезапно осознать, что отношения - совсем не то, что нужно вам в данный момент. Конечно, рано или поздно ваш партнер задастся вопросом, что же было не так. Вот тут-то и стоит соврать. Примите удар на себя. В конце концов, это - ваше решение, и вам нести за него ответственность. Не нужно пускаться в пространственные объяснения, которые, скорее всего, будут выглядеть просто как оправдания. Прошла любовь, и томатам что-то тоже поплохело. Вот и весь сказ.

6 ситуаций, когда можно соврать партнеру pinterest.com

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5. Когда делаете комплимент партнеру, чтобы подбодрить его

Не скупитесь на похвалу, даже если сейчас перед вами не Супер-мен, а просто уставший “мен“ в подштанниках с вытянутыми коленками. Он знает правду, вы знаете правду, но здесь комплимент - вовсе не ложь, а способ показать партнеру, что вы любите и цените его в любом виде, в любой ситуации.

6. Когда это не ваша тайна

Возможно, ближе человека, чем ваш возлюбленный, у вас нет на свете. Но это не дает вам право разглашать чужие секреты (даже если вы готовы поспорить на миллион, что они никуда не уйдут за пределы вашего дома). Если ваша половинка задала вам неловкий вопрос о ком-то из знакомых, ответьте просто “не знаю“ - это убережет вас от соблазна посплетничать, а человека, доверившегося вам - от неприятных последствий.

6 ситуаций, когда можно соврать партнеру pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как укрепить отношения во время карантина.

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