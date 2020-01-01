Не для комплексующих теоретиков, а для тех, кто действительно готов действовать!

Ivona собрала универсальные советы психологов для тех, кто пережил развод или неудавшиеся отношения и начал задумываться о том, с чего же начать увлекательное путешествие в мир знакомств и свиданий.

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Как понять, что вы готовы к новым отношениям?

Из всех рекомендаций именитых психологов можно составить своеобразный чек-лист, который поможет вам понять, готовы ли вы начать новые отношения. Постарайтесь оценить свои чувства объективно. Пришло время для новых отношений если:

1. Вы вспоминаете свои любовные неудачи без негатива, с определенной долей благодарности.

2. Вы перестали бояться одиночества, а ваша жизнь наполнена увлечениями и общением с людьми, которые вам действительно дороги.

3. Вы готовы не только получать любовь и нежности, но и отдавать их без остатка.

4. Чужие успехи на любовном фронте не раздражают вас, не вызывают зависть и не заставляют чувствовать себя неполноценно.

5. При мысли о новых отношениях у вас возникает здоровый интерес и азарт.

Как начать новые отношения: советы психологов pinterest.com

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Как начать новые отношения?

Итак, болезненный разрыв позади, и вы точно уверены, что готовы вновь отправиться на свидание. Что же делать дальше?

Шаг №1: Разумные ожидания

Это вовсе не значит, что вам необходимо снизить планку и кидаться на шею первому встречному, даже если он вас не привлекает. “Отправляясь на свидание, планируйте хорошо провести время, завести новое знакомство, без привязки к конкретному результату“, - советует психолог Грег Кейсон. Не стоит ожидать, что с первого раза у вас получиться встретить того самого. Более того: будьте готовы к тому, что пара-тройка первых свиданий будет для вас не очень интересными, а в чем-то даже разочарующими. Психотерапевт Зак Бриттл советует относиться к неудачному опыту, как к инструменту, который позволит вам понять, чего вы действительно хотите от отношений. Бриттл также отмечает, что к потенциальному партнеру стоит относиться максимально критично. Отложите свои романтические чаяния и мечты о принце в сторону, подумайте о вещах насущных. Спросите у себя: будет ли мне действительно комфортно с этим человеком, или я просто хочу побыстрее распрощаться с одиночеством?

Как начать новые отношения: советы психологов pinterest.com

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Шаг №2: Будьте честны с собой

И с партнером. Не нужно сочинять и приукрашивать - рано или поздно правда выйдет наружу, и ничего хорошего из этого не получится. Также коуч по знакомствам Мэг Ректор советует отбросить в стороны надежды на то, что ваш новый партнер изменится ради вас. Если вы на первом свидании столкнулись с моментами, с которыми вам будет объективно сложно смириться в отношениях, скорее всего все останется по-прежнему. Люди меняются крайне неохотно. Любовь, конечно, всесильна, но не настолько.

Шаг №3: Не торопите события

В этом совете сходятся практически все психологи. Чем болезненней было расставание, тем больше нам хочется ускорить процесс развития новых отношений. Таким образом люди как бы пытаются перекрыть предыдущие неудачи, наверстать упущенное за счет нынешнего партнера. Во-первых, это не очень этично по отношению к вашему новому возлюбленному. Он не обязан нести ответственность за ошибки вашего предыдущего партнера. Во-вторых, это опасно. Люди становятся легкомысленными и неосмотрительными, когда торопятся.

Как начать новые отношения: советы психологов pinterest.com

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Шаг №4: Если партнер вам не подходит, не тяните с ответом

Даже если вы осознали это в самом начале первого свидания. Вы - сформировавшийся человек с определенными целями и планами. Мэг Ректор советует без страха прекращать зарождающиеся отношения в тех случаях, когда партнер вам неприятен. “Не лишайте себя и его возможности найти того, с кем вам будет действительно комфортно. Не нужно держать мужчину “про запас“, такое едва ли кому-то понравится“, - отмечает Ректор.

Шаг №5: Не спешите знакомить нового партнера с семьей

Это позволит вам избежать неловких моментов и неуместных расспросов. Представлять партнера своей семье можно лишь в том случае, если вы уверенны в своем выборе и в том, что он с вами надолго.

Как начать новые отношения: советы психологов pinterest.com

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И шаг №6, лично от редакции: Думайте о себе

Потенциальных партнеров много, а вы у себя - единственная, другой не будет. За вашими плечами уже собрался определенный багаж неудачных отношений. Подумайте о том, что бы вы хотели изменить, что могло бы помешать вам расстаться с предыдущим партнером. Это и будет ответ на вопрос: чего же я ищу в новых отношениях? Для пущей визуализации запишите себе на листочке и смотрите на него каждый раз, когда у вас возникают сомнения в выборе потенциального партнера. Вы заслуживаете быть счастливой. Не растрачивайте свои эмоциональные ресурсы на тех, кто не сможет это оценить. Думайте о себе. Кроме вас этого не сделает никто.

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