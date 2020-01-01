Иногда так хочется немного приукрасить!

Интернет дает каждому уникальную возможность стать тем человеком, которым давно мечтал. Но в онлайн-знакомствах именно она может доставить массу неудобств: одинокие люди, в поисках партнера, порой настолько увлекаются украшением действительности, что становятся едва узнаваемы при встрече в реальности. О чем чаще всего врут при онлайн-знакомствах мужчины, расскажет Ivona.

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1. Внешний вид

Так же как и женщины, сильная половина человечества порой стесняется своего внешнего вида: лишнего веса, залысин, роста и т.д. Если при общении в Сети он описывает себя, как молодого Джуда Лоу, а фотографии показывать отказывается, вам стоит насторожиться. Конечно, внешний облик - не главное, но скрытность и тайны в моменты, когда ваши отношения еще толком не начались, наталкивают на мысль о том, сколь многое он будет умалчивать от вас в дальнейшем.

О чем врут мужчины в онлайн-знакомствах: 5 популярных вещей pinterest.com

2. Хобби и досуг

Почитаешь анкеты на сайтах знакомств, и каждый третий мужчина - если не тонкий ценитель изящных искусств, так эсктремал-путешественник с богатейшим жизненным опытом. Его полки ломятся от классической литературы вперемешку с философскими трактатами, а из музыки он предпочитает исключительно именитых композиторов-инструменталистов. Всем нам хочется казаться в глазах избранника интересными, разносторонне развитыми личностями. Поэтому и мужчины нет-нет да и увлекаются чрезмерным приукрашиванием своего досуга. Конечно, их страхи не беспочвенны: кому понравится партнер, у которого из хобби - пиво с друзьями по пятницам да просмотр смешных видео на Youtube?

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3. Работа

Профессиональная деятельность - признак статуса и состоятельности. Неудивительно, что мужчины не прочь приукрасить свою реальную должность и обязанности эпитетами вроде “старший“ и “главный“. Большой роли при знакомстве это не играет: вопрос о финансах и общем бюджете пока не стоит, а самореализация и амбиции - куда интересней пространственных рассказов о том, почему начальник жмет руку при встрече только ему.

О чем врут мужчины в онлайн-знакомствах: 5 популярных вещей pinterest.com

4. Намерения

На самом деле их достаточно легко определить еще до начала общения: всем известно, что определенные сайты и приложения существуют в больше степени для поиска близости на одну ночь, а посетители других - ищут серьезных, длительных отношений. Однако из этих правил также бывают исключения. Не бойтесь в разговоре упомянуть о том, чего конкретно вы хотите от партнера, как вы относитесь к построению семьи и какие у вас планы на ближайшее будущее. Конечно, без утомительных подробностей, которые могут спугнуть даже готового на все мужчину. Кроме этого не забудьте поинтересоваться его мнением об этих вопросах. Не относитесь к мужским ответам слишком скептично: если вы начинаете сомневаться еще до того, как вступили в отношения, о каком доверии может идти речь в дальнейшем?

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5. Возраст

Любви, как известно, все возрасты покорны. Но многие мужчины все же испытывают некоторые неудобства, если разница значительна. Нет, они не станут искать себе ровесницу, но могут немного приврать о возрасте, если на их взгляд вы можете воспринять ухаживания более старшего или значительно младшего партнера, как неприличные.

О чем врут мужчины в онлайн-знакомствах: 5 популярных вещей pinterest.com

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