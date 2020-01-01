Если он появляется в вашей жизни снова и снова, хорошо бы знать, почему.

Вы написали ему последнее прощальное смс, но точно знаете, что через несколько месяцев он снова появится на вашем горизонте. Почему он возвращается раз за разом? О главных причинах расскажет Ivona.

Читай также: 7 типов мужчин, которые разрушат вашу жизнь

1. Он все еще надеется

Если вы продолжаете общаться просто как друзья, а он периодически, будто в шутку, предлагает вам близость по старой памяти, возможно он все еще надеется, что однажды вы снова будете вместе, как пара. Стоит задуматься, как своим поведением вы даете ему понять, что такой вариант развития событий имеет место быть. Надежда - самая упрямая в мире вещь, и пока хоть что-то намекает ему на то, что вы не категорично против воссоединения, он будет возвращаться к вам снова и снова.

2. Ему просто нужен секс

Да, такой вариант тоже возможен. Если он сейчас одинок, а весна действует на него особенно сильно (и плевать, что она наступает для него каждый раз после разрыва с очередной девушкой), он может вынырнуть из забытья с невинным вопросом: “Как дела?“, втайне надеясь, что вы пригласите его к себе на чашечку кофе.

Почему возвращается бывший? 6 возможных причин pinterest.com

Читай также: Мужчины получают от отношений больше: 5 очевидных причин

3. Он все еще влюблен в вас

Эту вероятность тоже исключать не стоит. Но и слишком обольщаться тоже не нужно. Наверняка для вашего расставания была весьма веская причина, которая скорее всего никуда не исчезла за то время, пока вы не вместе. Здесь нужно в первую очередь думать о себе: чувствуете ли вы то же, что и он? Готовы ли вы снова пережить все то, что вынудило вас расстаться? Действительно ли вы хотите быть его спасательным кругом в пучине одиночества?

4. Он не знает, чего хочет от жизни

Возможно, ваш бывший партнер сейчас переживает не лучшие времена: проблемы на работе или, к примеру, кризис личности. Вспоминая ваши отношения с теплом, ему кажется, что именно вы способны спасти его и озарить его жизнь своим присутствием. В таком случае очень важно объяснить партнеру, что возвращаться вы не планируете, а ему пора учиться находить счастье и мотивацию не в ком-то другом, а в самом себе.

Почему возвращается бывший? 6 возможных причин pinterest.com

Читай также: ТОП-6 худших фраз при расставании

5. Он боится одиночества

Есть такой сорт людей, которые считают себя буквально неполноценными, если они не в отношениях. Если ваш бывший относится именно к такому типу, в моменты одиночества он лихорадочно пролистывает телефонную книгу, в надежде что хоть кто-нибудь сможет спасти его от душевной пустоты. Такие мужчины, как правило, используют бывших партнеров, как запасной аэродром, пока не найдут кого-то получше.

6. Вы не “отпустили“ его

Если вы все еще мониторите его странички в социальных сетях, намеренно натыкаетесь на него в местах, где он бывает чаще всего, а в нетрезвом состоянии по памяти набираете именно его номер, чтобы поговорить о жизни, это значит, что вы еще не до конца пережили эти отношения. Такое ваше поведение дает ясно понять бывшему партнеру, что вы оставили дверь приоткрытой. И сделали это именно для него, да так, что он может войти в нее в любой удобный момент.

Почему возвращается бывший? 6 возможных причин pinterest.com

Ранее мы рассказывали, какие финансовые ошибки разрушают отношения.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.