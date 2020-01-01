5 видов лжи, которая уничтожает ваши отношения

О чем мы умалчиваем во благо, но делаем по факту лишь хуже?

Все люди врут: кто-то умалчивает, кто-то приукрашивает, кто-то - прикрывается ложью во благо. Существует ли “белая“, полезная ложь - вопрос философский и по-прежнему нерешенный. Стоит ли осуждать человека за вранье? Тоже скользкая тема, ведь очень многое зависит от обстоятельств и последствий. Одно известно точно: далеко не вся ложь, произнесенная в отношениях, даже если намерения были хорошими, идет на пользу. О чем не стоит врать партнеру, расскажет Ivona.

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1. О ваших потребностях

Мы часто пытаемся казаться теми, кем не являемся на самом деле, лишь бы партнеру было рядом уютно: отказываемся от своих желаний, смеемся над глупыми шутками, умалчиваем о том, что чувствуем на самом деле. Мы воспринимаем это, как ложь во благо, ведь делаем это не из-за корысти, а для сбережения отношений. Однако ложь о собственных потребностях может иметь значительные последствия: партнер не знает нас настоящих, мы - не знаем его, да и сами нередко забываем, где мы, а где образ, который на себя примеряем. Нужно уметь честно заявить о своих желаниях, четко обозначить границы и не стесняться своего внутреннего “я“.

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2. О ваших чувствах

Такая ложь очень недолговечна, рано или поздно вам захочется выразить свои эмоции, и этот момент может сильно удивить вашего партнера. Это, конечно, вовсе не значит, что все свои переживания нужно вываливать на партнера. Но порой стоит признаться в чувствах. Довериться бывает страшно, но еще страшнее, когда накопленные, невысказанные обиды выплескивается, словно лавина, снося все на своем пути. Научитесь говорить о своих чувствах и поощряйте к этому своего партнера, если вы хотите, чтобы в ваших отношениях царило взаимопонимание.

3. О верности и преданности

Данный вопрос следует осудить еще на начальных этапах отношений: что для вас является изменой, какие вещи для вас неприемлемы, а на какие вы с легкостью закроете глаза или просто не предадите значения. Такие категории как верность и преданность могут отличаться у вас и вашего партнера, и то, что для него может оказаться нормой (например невинный флирт или объятия с бывшей подругой), для вас будут страшнее физической измены. Не стоит так же врать о своем отношении к полигамии: если партнер настаивает на полиаморных отношениях, а вы не готовы делить своего возлюбленного с кем-то еще, лучше заявит об этом сразу, пока не стало слишком поздно.

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4. О бывших партнерах

У всех есть прошлое и не нужно его стыдиться. Ваш партнер (равно как и вы сами) должен понять и принять, что бывшие отношения всегда будут частью вас и именно они сделали вас такой, какая вы сейчас. Утверждать, что у вас никого не было - глупо и бессмысленно. Все равно рано или поздно прошлое даст о себе знать. И тогда ваш партнер почувствует себя обманутым и начнет надумывать, а сколько еще фактов о себе вы скрыли? Конечно, рассказывать во всех интимных подробностях о предыдущих отношениях не нужно (особенно если вас об этом даже не просили), но и подставлять под удар нынешние отношения ложью о бывших не стоит.

5. Детский вопрос

Важный вопрос в рамках обсуждения общего будущего. В идеальном мире отношение к детям и желание обзавестись отпрысками у обоих партнеров совпадают. Тогда как на самом деле далеко не всегда оба партнера задумываются о потомстве. Прежде чем завести этот разговор, вам необходимо четко определить вашу позицию для себя: вы хотите детей в теории, но пока не готовы, вы не прочь завести их прямо сейчас, или же вовсе не настроены рожать и воспитывать нового члена общества. Как только вы сами поймете, чего же хотите на самом деле, мягко, но уверенно поговорите об этом с партнером. Не нужно надеяться, что его мнение поменяется со временем, если сейчас он настроен категорично. Не тратьте свои (и его) жизненные ресурсы на отношения, которые закончатся для вас обоих болью, страданиями или нелюбимым ребенком несчастных родителей.

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