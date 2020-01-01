ТОП-6 худших фраз при расставании

Как не нужно заканчивать отношения, чтобы не казаться бездушной стервой.

Разрыв отношений - процесс неприятный и болезненный сам по себе. Поэтому мы стараемся подобрать слова, чтобы ранить партнера как можно меньше. Но иногда фразы, звучащие у нас в голове вполне нормально, на деле оказываются очень обидными для того, с кем мы планируем расстаться. Как не нужно расставаться и что не стоит говорить во время прощальной беседы, расскажет Ivona.

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1. С тобой точно все будет в порядке?

Хотите проявить заботу напоследок? Или просто быть вежливой? При расставании вам в любом случае не удастся сохранить “хорошую мину при плохой игре“. Ваше, пусть и искреннее, беспокойство, может быть воспринято бывшим партнером превратно. Оно дает ему надежду, что он может сделать с собой что-то или позвонить вам в слезах среди ночи, и вы тут же растаете и передумаете бросать его. И однажды он захочет воспользоваться этой возможностью. При расставании, каким бы болезненным оно не было для вас обоих, нужно приучать себя и бывшего партнера к тому, что отныне вам придется научиться обходиться друг без друга.

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2. Ты обязательно найдешь кого-то получше!

Далеко не каждый человек готов окунуться в мир первых свиданий и неловких встреч сразу же после расставания. Порой необходимо пережить момент одиночества, чтобы с новыми силами ринуться в бой. Такое ваше замечание может больно ранить вашего бывшего партнера, если он не привык быть один и болезненно переживает каждый разрыв. Конечно, если вы не готовы тут же, после произнесения этой фразы предоставить ему список кандидатур, которые готовы занять ваше место в его сердце.

3. Надеюсь, мы останемся друзьями

Дружить с бывшим - не самая лучшая идея. Даже если он - замечательный человек, с которым вам бы не хотелось терять связь. И далеко не каждой паре удается сохранить непринужденные отношения после разрыва. Чаще всего дружба с бывшим партнером воспринимается одним из них, как возможность однажды вернуться и восстановить романтические отношения. Поэтому не нужно предлагать своему бывшему дружбу сразу после (или даже во время разрыва). Дайте время и себе и ему переварить ситуацию, оправиться от расставания, пожить друг без друга. И лишь потом, спустя какое-то время, когда вы точно будете уверены в том, что ваши чувства друг к другу, как к потенциальным партнерам, сошли на нет, вы можете совершить попытку создать дружеские отношения.

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4. Удачи!

Как будто вы считаете, что без нее вашему партнеру ни за что не найти себе пару, которая способна хоть как-то заменить ваше великолепие. Такое прощание не только максимально холодно, но и звучит в чем-то даже немного оскорбительно. Если вы так не думаете, примерьте ситуацию на себя: едва ли вам бы захотелось, чтобы человек, который был вам дорог, попрощался с вами именно так.

5. Извини, что расстроила тебя

Сейчас ваши извинения ему, что мертвому припарка. Если он и правда расстроен, и причиной этого являетесь именно вы, меньшее, что вы можете сделать, так это притвориться, что вас одолевают те же чувства.

6. Последняя смс

Не важно, что и в каких выражениях вы напишете, расставание посредством сообщений или электронных писем - худший способ закончить отношения. Конечно, это значительно облегчает разрыв для его инициатора, но того, кого бросают, этот способ заставляет чувствовать себя ничтожеством, недостойным даже личной встречи.

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