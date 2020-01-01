Эти "тревожные звоночки" нельзя игнорировать.

ТОП-5 признаков, что он вас не уважает pinterest.com

Ivona собрала топ проявлений мужского неуважения к своим возлюбленным. Такие моменты нельзя спускать “на тормозах“.

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1. Он безразличен к вашим потребностям

Конечно, мужчина не обязан удовлетворять каждую вашу прихоть по первому зову. Но проявление безразличия, граничащего с халатностью и пренебрежением, к жизненно важным потребностям своего партнера, едва ли можно назвать признаком глубокого к нему уважения.

ТОП-5 признаков, что он вас не уважает pinterest.com

2. Он требует близости, когда вы не в настроении

Секс по принуждению, вне зависимости от того, состоите ли вы в официальных отношениях, является насилием. Мужчина, который уважает свою партнершу, не станет требовать от нее близости, когда она этого не хочет, плохо себя чувствует, занята и т.д.

3. Он решает за вас и обращается с вами, как с ребенком

Вы - взрослая самостоятельная женщина. Подобное поведение по отношению к вам - форменное пренебрежение. Если ваш партнер позволяет себе подобное поведение, это значит, что он считает себя выше/ лучше вас и имеет право распоряжаться вами, как своей собственностью. Не пытайтесь оправдать это его чрезмерной заботой - гиперопека никогда не была признаком особого уважения.

ТОП-5 признаков, что он вас не уважает pinterest.com

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4. Он критикует вас

Здоровая, объективная критика еще никому не помешала. Но если она становится способом общения между вами и вашим партнером, инструментом для занижения вашей самооценки в его руках, вам стоит задуматься о здоровье ваших отношений. Когда человек намеренно указывает партнеру на его самые болезненные недостатки, раз за разом напоминают про жизненные промахи и ошибки, едва ли он делает это с целью вдохновить свою женщину на подвиги. Он использует критику, чтобы обидеть ее. В такой модели поведения нет места уважению.

5. Вы - причина всех бед

По его мнению. И это неправильно. Нет, мы не пытаемся переложить всю ответственность за проблемы в отношениях исключительно на мужчин. Наоборот, хотим напомнить, сто в любом конфликте в паре всегда виноваты оба партнера. Кто-то в большей степени, кто-то - в меньшей, но решать их всегда нужно сообща. Партнер, который перекладывает вину на другого, и не желает брать на себя ответственность - эмоционально незрелый, и неспособен строить здоровые, взрослые отношения. Если во всех бедах раз за разом обвиняют именно в вас, не нужно искать в себе недостатки, постарайтесь оценить ситуацию объективно. Если мужчина планирует за счет ваших эмоциональных ресурсов оправдать собственную несостоятельность, едва ли он считает вас человеком, достойным уважения.

ТОП-5 признаков, что он вас не уважает pinterest.com

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