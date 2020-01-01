Когда важно не только то как, но и что говорит ваш мужчина.

Если вас не перестают мучить сомнения в искренности чувств вашего партнера, если вас одолевают странные предчувствия, не нужно ходить к гадалке. Поговорите со своим мужчиной откровенно. Но прежде чем переходить к конкретным обвинениям, стоит проследить за тем, как он с вами разговаривает каждый день. Существуют фразы-триггеры, которые часто означают, что чувства в вашем возлюбленном давно угасли. О самых популярных из них расскажет Ivona.

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“ Не могу же я тебе все рассказывать!“

Да никто этого и не требует. Просто в крепких отношениях, где царят любовь и взаимопонимание, нет ничего зазорного в том, чтобы спросить у своего партнера как прошел его день, или о чем он думает. Если подобная невинная просьба вызывает у вашего мужчины бурю негатива, значит, ему есть что скрывать. А чтобы не проболтаться, он предпочитает сократить ваше общение до минимума.

ТОП-5 сигнальных фраз, что он вас больше не любит pinterest.com

“Это твои проблемы“

Любящий человек не способен оставаться безучастным к бедам своего партнера. Конечно, мужчина не обязан решать все ваши проблемы, и глупо от него ожидать этого, но подобная холодность и незаинтересованность является вполне конкретным признаком того, что ему решительно безразлично, что происходит в вашей жизни.

“Я тебе не верю“

Возможно, проблемы с доверием в вашей паре начались уже давно, и у вашего партнера есть вполне веские причины не верить вам. Обижаться на это не стоит, но задуматься над тем, куда движутся ваши отношения - самое время. Отсутствие доверия разрушительно для пары, особенно в те моменты, когда вы опускаете руки и отказываетесь работать над его восстановлением. Впрочем, мужчины нередко говорят это даже тогда, когда обвинять вас в общем-то не в чем. Так они пытаются вывести своего партнера из себя и переложить ответственность за завершение отношений на его плечи.

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“Делай, что хочешь“

Казалось бы, впору плясать от удовольствия, ведь вам разрешили поступать так, как вам заблагорассудится. И это здорово, когда дело не касается действительно важных вещей. Мужское безразличие, когда оно касается реальных проблем его партнера, наглядно демонстрирует то, насколько сильно “выгорели“ его чувства. Любящие пары получают помощь, когда нуждаются в ней. Если о поддержке приходится просить, а внимание к себе и своим проблемам выпрашивать, то здоровыми и любящими отношениями здесь давно уже не пахнет.

“Я очень-очень сильно-сильно тебя люблю!“

Он не пытается убедить в этом вас, он пытается убедить в этом себя. Любовь состоит не только из слов, но и из поступков. Если мужчина чувствует свою вину перед вами, он начинает проявлять подозрительную, не свойственную ему активность, в глубине души полагая, что это сможет отменить все его плохие поступки до этого. Обилие эпитетов в признаниях не придает им силы, а лишь намекает на то, что слова вызваны не искренним и спонтанным порывом души, а тщательно взвешены и спланированы.

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