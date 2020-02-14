Даже если по паспорту ему уже давно не восемнадцать.

В поисках того самого мы нередко натыкаемся на мужчин, с виду взрослых и вполне состоятельных, с которыми строить отношения решительно невозможно. А все из-за их ребячества. Как отличить незрелого мужчину, расскажет Ivona.

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1. Он избегает разговоров

Даже если вам попался крайне болтливый экземпляр, незрелый мужчина будет тщательно избегать серьезных разговоров. Все дело в том, что он все еще не разобрался в своих желаниях и потребностях, а решение насущных вопросов вызывают у него либо агрессию, либо скуку. Он готов часам обсуждать последние киноновинки из мира комиксов, но никогда не смотрел ничего, серьезней популярных мультиков. Мальчик по своей натуре, такой мужчина не привык размышлять конструктивно, а ответственность за принятие решений его попросту пугает.

"Он еще мальчишка!" ТОП-7 признаков незрелого мужчины pinterest.com

2. Его интересует только секс

Желание интимной близости так же естественно, как течение реки и дуновение ветра. Это естественно, когда между партнерами возникает сексуальное влечение, но мальчика мало интересует то, что происходит за пределами спальник, тогда как мужчина прекрасно понимает, что женщина может дать нечто большее, чем просто удовлетворение плотских желаний.

3. Он не делает бескорыстных комплиментов

Тогда как похвала настоящего мужчины произносится лишь с целью демонстрации своего восхищения дамой, мальчики используют комплименты, как средство для скорейшего завлечения женщины в постель. За доброе слово они ожидают награду, и чем щедрее и вычурней они в своих изложениях, тем больше считают партнершу обязанной тут же снять с себя нижнее белье.

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4. Он беспечен

Их жизнь напоминает вечный праздник, единственный смысл которого - удовлетворение лишь собственных желаний. Мальчики не задумываются о будущем, и уж тем более не готовы думать о ком-то, кроме себя.

"Он еще мальчишка!" ТОП-7 признаков незрелого мужчины pinterest.com

5. Он боится умных женщин

Миф о том, что мужчины не любят женщин, чей интеллект даже немного отличается от камня в лесу, своими предпочтениями формируют исключительно незрелые мужчины. Они избегают умных партнерш, так как подсознательно понимают, что не способны удовлетворить никаких потребностей, кроме сексуальных.

6. Он не привык бороться

Незрелый мужчина исчезает с горизонта, как только в отношениях намечаются малейшие проблемы. Они не привыкли конкурировать, бороться за свою женщину, ответственность пугает их так, что они готовы бежать даже от любимой женщины, лишь бы не допустить хотя бы на секунду, что их могут в чем-то обойти или опередить. Настоящий, любящий мужчина встречает каждую проблему, как вызов, и с азартом пускается ее решать, в том время как мальчик теряет интерес, как только начнет сомневаться в собственной крутости.

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7. Он тянет вас на дно

С настоящим мужчиной устанавливаются доверительные, партнерские отношения, сформированные на взаимном уважении и доверии. Такая любовь возвышает, и заставляет пару ежедневно расти над собой. Мальчик же, вместо того чтобы стараться соответствовать партнерше, предпочитает всеми силами тянуть ее на дно, туда, где не будет так явно чувствоваться разница между ними.

"Он еще мальчишка!" ТОП-7 признаков незрелого мужчины pinterest.com

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