Порой даже смельчаки пасуют перед грядущим супружеством.

Брак равносильно важен как для мужчин, так и для женщин. Хотя мы традиционно привыкли считать, что первые заинтересованны в нем гораздо меньше. Сегодня взгляды на семейную жизнь значительно изменились, но некоторых мужчин по-прежнему бросает в холодный пот при одной мысли о женитьбе. Чего же они так боятся на самом деле, расскажет Ivona.

"Почему он боится жениться?" 4 главных мужских страха pinterest.com

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1. Он боится потерять секс

По статистике пары, которые просто живут вместе, занимаются сексом чаще, чем те, которые вступили в брак. Впрочем, интимная близость у женатых людей происходит чаще, чем у холостых и одиноких. Но это не заставляет некоторых мужчин отбросить суеверные страхи о том, что после свадьбы секс и вовсе исчезнет из их жизни. Конечно, некоторые пары склонны “запускать“ себя, создавая семью. Они меньше внимания уделяют развитию отношений (и духовных, и физических), так как полагают, что брак - их конечный этап. Поэтому между семьей и сексом они закономерно выбирают второе, хотя на самом деле перед таким выбором их не ставит никто, кроме них самих.

2. Он боится остаться без друзей и личного пространства

Особенно если большинство из них - холостяки. Мужчины трепетно относятся к своему личному пространству и болезненно воспринимают всяческие в него вмешательства. Из-за этого нередко представители мужского пола воспринимают женитьбу прямо-таки враждебно: они не желают менять что-то в своем образе жизни и боятся осуждения или упреков друзей. Правда, жены действительно нередко ставят перед своими супругами ультиматумы и заставляют выбирать между семьей и товарищами. Такое поведение неприемлемо, если только дружба не наносит реальный ущерб благу одного или обоих супругов, или семье в целом.

"Почему он боится жениться?" 4 главных мужских страха pinterest.com

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3. Он боится развода

Даже если вы еще не поженились. Даже если вы вообще еще не обсуждали возможный брак, мужчина всегда переживает за возможность остаться по окончанию отношений ни с чем. В такие моменты он едва ли думает о своих чувствах и разбитом сердце. Больше всего он переживает, что ваше грязное белье, которое вы, как и всякая коварная женщина, захотите вынести из дома, станет достоянием общественности. А вдруг его начнут осуждать и поучать, или еще хуже - насмехаться, что не сумел удержать жену? Также он переживает и о том, что вам придется делить все, что вы нажили за время совместного проживания: от имущества, до детей. И если на первом свидании девушка рисует себе картину первого поцелуя, свадьбы, загородного домика, щенков лабрадора и трех замечательных малышей, парень мысленно начинает подсчитывать возможные убытки в случае развода.

4. Он боится ответственности

Одно дело - ходить в кино по пятницам, не вылезать из постели на выходных и время от времени выходить “в свет“, как пара, совершенно другое - нести ответственность за целую семью (пусть она и состоит пока из вас двоих). Мужчины нередко цепенеют перед перспективой принадлежать кому-то больше, чем себе. Брак для таких - добровольная каторга, где главным их палачом выступает любящая супруга. Поэтому они предпочитают свободные отношения, забывая, что современные женщины больше не так уж беспомощны, как прежде, а их требования к супругу претерпели значительные изменения. Бегун от ответственности действительно часто имеет устаревшие понятия о семейной жизни и больше брака боится, пожалуй, общественного порицания. Поэтому он рано или поздно все же женится, но не от большой и чистой любви, а потому что так нужно, в полной уверенности, что его взгляды на институт семьи абсолютно правдивы.

"Почему он боится жениться?" 4 главных мужских страха pinterest.com

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