Им может оказаться даже хороший, на первый взгляд, парень.

Мы редко замечаем тревожные признаки тирана в поведении наших возлюбленных. Никому ведь не хочется узнать, что ваша половинка совершенно не тот (или та), за кого себя выдает. Тем не менее, вступая в отношения, вам необходимо быть внимательными, чтобы успеть заметить скрытые признаки токсичного партнера как можно раньше. Именно о них и расскажет Ivona.

Читай также: 5 заповедей для бойфренда женщины с ребенком

1. Он торопит отношения

Конечно, возможно лишь любовь с первого взгляда и жгучая страсть подталкивают его торопить события. Но если это заставляет вас чувствовать себя неуютно, а на ваши просьбы повременить с решительными действиями (вроде секса, совместного проживания, свадьбы, беременности и пр.) он отвечает или смехом (“Ах, ты у меня такая трусишка!“), или обидой (“Разве ты меня не любишь?“), вам следует насторожиться. Домашний тиран не может существовать в одиночку. Ему постоянно нужна жертва, поэтому он старается связать ей любыми доступными ему способами как можно быстрее.

ТОП-5 скрытых признаков токсичного партнера pinterest.com

2. У него бывают резкие перепады настроения

У всех бывают плохие дни, когда любая мелочь может буквально довести до белого каления. Но если ваш мужчина представляет собой настоящие эмоциональные американские горки, где от слов любви до криков проклятий, от упреков и оскорблений до жарких поцелуев и объятий проходит лишь секунда, это вполне очевидно указывает, что у него или же серьезное психическое расстройство, или перед вами типичный представитель домашнего тирана.

3. Он пытается испортить ваши отношения с друзьями и близкими

Вы начали замечать, что ваш круг общения резко сузился, а те, кто раньше был с вами не разлей вода, тщательно стараются избегать вас, особенно в компании вашего суженного? Возможно, ваш мужчина приложил к этому свою руку. Домашние тираны стараются максимально оградить свою жертву от внешнего мира, чтобы их влияние было единственным, которому они поддаются. А для этого сперва необходимо избавиться от ее близких. Ловкий ход!

ТОП-5 скрытых признаков токсичного партнера pinterest.com

Читай также: “Конец близок!“ 6 признаков, что он хочет вас бросить

4. Он кажется вам не искренним

Тираны - отличные актеры. Они умело разыгрывают заботливых партнеров, и так же быстро перевоплощаются в настоящих монстров. Но если ваша интуиция вам подсказывает, что ваш суженый - притворщик, возможно, стоит к ней прислушаться, пока не стало слишком поздно?

5. Он ставит ультиматумы

Причем заставляет вас выбирать между ним и действительно важными для вас вещами. Таким образом тиран узнает, насколько сильны ваши чувства к нему, и границы его влияния на вас. Тщательно следите за тем, как ваш партнер реагирует на ваши отказы: если они сопровождаются вспышками гнева или преувеличенными обидами, возможно, вы вступили в токсичные отношения, из которых лучше бежать, пока не поздно.

ТОП-5 скрытых признаков токсичного партнера pinterest.com

Ранее мы рассказывали, какие фразы выдают токсичного партнера.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.