И пара слов о том, почему зависть - это плохо.

Нас с детства учат, что зависть - это плохо. Но потом сравнивают с сыном/дочери подруги, которые добились гораздо большего и чаще радуют свою мамочку. Как ту не завидовать? Ведь раз их ставят в пример, значит, они лучше, успешней, любимей в конце концов. Зависть порой невольно возникает у каждого. Совсем другое дело - как каждый с ней справляется. Ivona поделится универсальными способами борьбы с завистью, которые смогут помочь преодолеть это неприятное чувство.

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Начать следует с того, что белая и черная зависть существуют не только в нашем образном мышлении. “Белой“ можно считать ту зависть, которая вызывает у вас желание действовать, ставит перед вами новые цели и подталкивает к новым, необычным решениям устарелых проблем. Такое чувство не имеет ничего общего со злостью и самобичеванием, ведь в его основе лежат искреннее уважение и восхищение. “Черная“ зависть - это то самое деструктивное чувство, которое заставляет не то что топтаться на месте, но порой и отталкивает на годы назад. Вот лишь несколько причин, почему завидовать не очень-то хорошо:

она снижает вашу самооценку

она мешает ставить правильные цели и понимать свои желания

она отбирает много энергии

она портит отношения с людьми.

Как побороть зависть: 7 полезных советов pinterest.com

Иными словами белая зависть - чувство созидательное и мотивирующее, черная – абсолютно разрушительное. Поэтому, как только вы почувствовали, как зависть, смешанная со злобой и обидой переполняют вас, нужно немедленно начинать работу над искоренением этого деструктивного чувства.

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Как перестать завидовать окружающим?

1. Научитесь ценить то, что у вас есть

Нам всегда будет казаться, что где-то трава зеленее, а в чужих руках - все больше. Поэтому первым шагом к преодолению зависти становится именно обучение ценить и любить то, что есть у вас: ваши близкие, ваши навыки, ваши увлечения, ваше здоровье и, конечно же, вы сами. Все дело в мышлении. Не то чтобы вы не имеете право на негатив и вам нужно насильно давить в себе «не угодные» чувства, просто концентрируйте больше сил и энергии на положительных моментах.

2. Справедливости не существует

Ладно, она есть, но такая, какую мы привыкли видеть в фильмах, или о которой мы так любим читать в книгах. На деле каждый сам определяет для себя ее границы, и принципы вроде “действие-результат“ имеют гораздо больше мирообразующего, чем надежда на фантастическую справедливость. Если вы считаете, что заслуживаете большего, докажите это. Не ждите, когда успех свалится вам на голову лишь потому, что бабушка вам сказала, что вы пирожочек.

Как побороть зависть: 7 полезных советов pinterest.com

3. Уважайте труды и цели других

Это поможет вам превратить свой объект зависти в образец для подражания. Не знаете, как это сделать? Постарайтесь повторить его путь. Тогда вы сможете понять, что ничего в жизни не дается человеку просто так, и за свой успех он наверняка заплатил.

4. Не ругайте и не осуждайте себя за зависть

Если у вас возникло это чувство, значит на то есть свои причины. Не стоит ругать себя за возникшую зависть, постарайтесь разобраться в причинах ее появления. Это поможет вам выделить вашу настоящую цель и разработать способы ее достижения. Занимаясь этим, вы сместите акцент с отрицательных чувств к объекту зависти, на положительные чувства к себе, как к человеку на пути саморазвития.

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5. Перестаньте сравнивать себя с другими

Зарубите себе на носу: вы - уникальны. А если, по вашему мнению, этого не достаточно, начните уже делать хоть что-нибудь! Для отслеживания вашего прогресса вам просто необходимы сравнения? Сравнивайте себя не с чужими людьми, а с собой из прошлого.

6. Цените тех, кто вас любит

Если вы любите и любимы - это уже большое сокровище, обладает которым далеко не каждый. Это выделяет вас из толпы. По крайней мере, для одного человека.

Как побороть зависть: 7 полезных советов pinterest.com

7. Некоторые вещи невозможно изменить

И чем барахтаться и рыдать от бессилия, сгорать от черной зависти к тому, кто на ваш взгляд более успешен, примите это и двигайтесь дальше. Мир не меняют те, кто бездействует. Мир меняют те, кто умеет принимать как беды, так и поражения, и затем двигаться вперед, опираясь на новый опыт.

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