Веселиться можно не только в компании.

Для тех, кто устал пялиться в экране мониторов и смартфонов, и готов добавить в свою одинокую жизнь немного красок Ivona собрала топ приятных и полезных занятий.

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1. Отправьтесь на прогулку

После сидения в офисе и душного транспорта вам наверняка не хватает банального свежего воздуха. Давно доказано врачами, что вечерние прогулки улучшают сон, повышают творческое мышление и просто поднимают настроение. Вместо того чтобы сидеть и грустить дома в одиночестве, прогуляйтесь по улицам. И для здоровья полезно, и помогает отлично развеяться.

8 лучших занятий для нескучного "одинокого" вечера pinterest.com

2. Изучите что-то новое или запишитесь на курсы повышения квалификации

Для этого вовсе не обязательно куда-то идти: можно найти видео-уроки, онлайн-курсы, учебники или мобильные приложения. Таким образом вы сможете расширить свой кругозор или улучшить уже имеющиеся навыки. К тому же, занимаясь этим в одиночестве, вас не будет никто отвлекать, вы сможете сконцентрировать все свое внимание на интересующем вас предмете.

3. Займитесь медитацией

Как часто вам удается просто посидеть в тишине, сконцентрировавшись на собственных мыслях и эмоциях? Современный бешеный ритм жизни порой не оставляет никакой возможности остановиться и отдышаться, прислушаться к себе. Медитация поможет вам расслабиться, к тому же она укрепляет иммунитет, помогает бороться со стрессом и улучшает социальные навыки. Почему бы не выделить 10-15 минут ежедневно только для себя?

8 лучших занятий для нескучного "одинокого" вечера pinterest.com

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4. Прочтите книгу

Кроме того, что таким образом вы расширите свой кругозор и словарный запас, окунувшись в волшебный мир печатного слова вы, сидя на диване, можете отправиться в самое фантастическое приключение! Там же можно найти для себя и увлекательное общество, и ответы на давно волнующие вас вопросы.

5. Танцуйте

Да, в одиночестве. А что в этом такого? Согласно исследованиям, во время танца вырабатывается большее количество эндорфина, чем во время любых других физических нагрузок. К тому же вы вольны двигаться так, как вам заблагорассудится, не стесняясь того, что ваши танцы могут кому-то показаться странными. Они несут с собой и эмоциональную разрядку, которой нам порой так не хватает.

8 лучших занятий для нескучного "одинокого" вечера pinterest.com

6. Отправляйтесь в путешествие

На один день, или на целый отпуск - не важно. Путешествие в одиночку научит вас ответственности, сделает вас более собранным и социально активным. Вам не придется подстраиваться под вкусы других, вы сможете выбирать лишь те виды активности и отдыха, которые интересны лично вам. К тому же, отправляясь путешествовать в одиночку, вы можете завести новые приятные знакомства и получить незабываемые бесценные впечатления.

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7. Устройте себе день релакса

Его можно обустроить дома самостоятельно, а можно обратиться к профессионалам в спа-салон: расслабляющие массажи, обертывания, лечебные маски никогда не бывают лишними.

8. Отправляйтесь спать

Более половины взрослого населения планеты страдает от регулярного недосыпа. Поэтому, если вам выдались свободных пару часов, смело отправляйтесь прямиком в объятия Морфея. “Отоспать“ ваш хронический недосып не удастся (здесь поможет лишь правильный режим сна), но несколько часов отдыха наверняка улучшат ваше настроение и мозговую деятельность.

8 лучших занятий для нескучного "одинокого" вечера pinterest.com

Ранее мы рассказывали, в каких жизненных ситуациях не стоит извиняться.

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