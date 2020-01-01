Хоть мы и привыкли это делать.

Если бы извинения были платными, мы бы тщательней выбирали, к кому и при каких обстоятельствах с ними обращаться. Конечно, очень важно уметь вовремя сказать “прости“, но еще важнее отучить себя просить прощения за то, в чем вы по сути не виноваты. Ivona расскажет, в каких жизненных ситуациях не нужно просить прощения (хотя это и считается признаком вежливости).

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1. Отказ от предложения

Вы не обязаны соглашаться со всем, что вам предлагают. Вы ведь не персонаж фильма “Всегда говори “Да“. Вам не должно быть стыдно за то, что у вас есть свои планы, и уж тем более не нужно делать то, чего совершенно не хочется. Если вам предоставляют выбор, значит человек потенциально готов к отказу, не стоит чувствовать себя неловко за то, что вы не оправдали чьи-либо ожидания.

7 жизненных ситуаций, за которые никогда не нужно извиняться pinterest.com

2. Просьба о помощи

Никто не знает и не умеет всего на свете, поэтому нет ничего дурного в том, чтобы просить о помощи. Если это происходит на работе, никто не осудит вас, наоборот - лучше переспросить и сделать все, как нужно, чем полагаться лишь на интуицию и надеяться, что она вас не подведет. Просьба о помощи не выдает в вас слабость, не указывает на ваши недостатки, она подчеркивает ваше небезразличие. К тому же человеку нередко лестно то, что за помощью обратились именно к нему: значит, он чего-то стоит и его мнение важно для окружающих.

3. Чувства

Вы не виноваты в том, что у вас возникли какие-либо чувства и эмоции. Человек не способен их контролировать, так за что же извиняться? Конечно, они нередко возникают очень не вовремя и могут ухудшить сложившуюся ситуацию, однако вам не за что просить прощения, каждый выражает чувства, как умеет.

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4. Собственное мнение

Оно, к слову, есть далеко не у каждого. Не нужно стыдиться того, что ваше личное мнение, ваши взгляды не совпадают с окружающими - такое случается сплошь и рядом. Другой вопрос в том, чтобы уметь различать, когда стоит высказать личное мнение, а когда лучше промолчать. В любом случае начинать свое высказывание со слов извинений совершенно неуместно.

5. Недостаток чего-либо

Всем нам хочется жить лучше. Но это вовсе не значит, что вы становитесь человеком второго сорта, если вам чего-то не хватает: времени, денег, сил. Не нужно стыдиться того, что у вас чего-то нет. Сконцентрируйтесь на том, что имеется и, конечно, на возможностях восполнить пробелы, если вас это действительно волнует.

7 жизненных ситуаций, за которые никогда не нужно извиняться pinterest.com

6. Внешние обстоятельства

Мы не умеем управлять природой, и уж тем более не несем ответственность за опоздание общественного транспорта. Да, порой внешние обстоятельства ставят нас в неловкие ситуации, в коих мы совершенно невиноваты! Так зачем же извиняться за то, на что мы не можем повлиять? Разумные люди не станут вас обвинять в том, что от вас не зависит, люди ограниченные всегда найдут, к чему придраться.

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7. Состояние здоровья

Наше здоровье - одна из тех редких вещей, которую невозможно купить ни за какие деньги. Поэтому каждый человек должен относиться к нему с особым вниманием. Нет нужды извиняться за то, что вы ощущаете недомогание - едва ли вы специально простудились или сломали ногу.

7 жизненных ситуаций, за которые никогда не нужно извиняться pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как правильно отвечать на оскорбления.

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