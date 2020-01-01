Не нужно "подставлять вторую щеку" или опускаться до ответных оскорблений.

У каждого человека со временем вырабатывается своя стратегия реакции на оскорбления, которая работает именно для него. Ivona собрала для вас универсальные ответить обидчику, чтобы пресечь зарождающийся конфликт и выглядеть при этом зрелым, разумным человеком.

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1. Шутка

У такого ответа на есть масса преимуществ: вы высмеиваете саму ситуацию (и косвенно обидчика), из-за чего она теряет свою остроту и делает оскорбление бессмысленным; если конфликт произошел на глазах у какой-либо аудитории, она тут же проникнется к вам симпатией, а по отношению к обидчику возникнет некая враждебность. Шутка в ответ на оскорбление сбивает обидчика с толку и делает все его дальнейшие потуги уязвить вас нелепыми и надуманными.

Как правильно отвечать на оскорбления? ТОП-5 универсальных способов pinterest.com

2. Принятие

Не всегда то, что нам кажется оскорблением, действительно таким является. Часто (особенно это происходит с близкими людьми) мы воспринимаем конструктивную критику или желание помочь враждебно, из-за чего порой нам начинает казаться, что нас хотят лишь обидеть, прикрываясь мнимым добром. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, постарайтесь, прежде чем реагировать на оскорбление, задуматься, а нет ли в словах, произнесенных в ваш адрес, конструктивного и рационального зерна.

3. Реакция на намерение, а не на слова

Крайне редко люди опускаются до оскорблений беспричинно. Если словесная перепалка является результатом давней вражды, разгоревшегося конфликта или скрытой обиды, прежде чем реагировать на обидные слова, задумайтесь о мотивах обидчика. Озвучив их, вы сможете на время выбить из колеи оппонента, разобраться с причинами его враждебности и найти правильный выход из сложившейся пикантной ситуации.

Как правильно отвечать на оскорбления? ТОП-5 универсальных способов pinterest.com

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4. Спокойствие

Бурная реакция - то, чего, как правило, добивается обидчик. Ведь она доказывает, что его слова вас действительно задели, а оскорбления возможно посеяли в вас зерно сомнения в собственных достоинствах и способностях. Научитесь реагировать на обидные фразы со спокойной улыбкой, не упустите случай переспросить, что же заставило вашего обидчика так реагировать на ваше присутствие. Переключите его внимание с вашей персоны на необходимость оправдаться за свой неприятный поступок.

5. Игнорирование

Некоторые считают игнорирование - плохим решением, когда дело касается реакции на оскорбление, мол, ничего не делать - позиция слабаков и трусов. Но взгляните на ситуацию с другой стороны: нет раздражителя - нет реакции. Иными словами, прибегая к игнорированию, вы показываете обидчику, что не только его слова, но и он сам кажется вам настолько незначительным, что любое его действие не способно никоим образом ранить вас.

Как правильно отвечать на оскорбления? ТОП-5 универсальных способов pinterest.com

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