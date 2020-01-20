Крайне важно уметь их правильно толковать.

На какие только ухищрение не идут мужчины, чтобы заполучить свободные отношения! И женщины, в надежде однажды обрести сказочное “долго и счастливо“, готовы слепо верить и принимать их. Правда, потом очень удивляются, если х принцы в сверкающих доспехах вдруг уносятся галопом вдаль, оставляя их тет-а-тет со своими мечтами и надеждами. Как предупредить разбитое сердце? По мужским оправданиям и отговоркам. Что значат самые популярные из них, расскажет Ivona.

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1. “Сейчас не время“

В ожидании подходящего времени можно провести целую жизнь, и так не дождаться нужного момента. Важные вещи случаются сами по себе, судьбоносные решения принимаются вне зависимости от обстоятельств. Если мужчина говорит вам что сейчас - не время для серьезных отношений, это значит, что он не уверен в том, что хочет провести с вами свою жизнь. Скорее всего вы для него - запасной вариант, с которым комфортно ожидать свою настоящую любовь. Конечно, бывают исключения, когда решение подождать с отношениями сообща принимают оба партнера. Но зачастую эта фраза произносится тогда, когда мужчина не хочет отношений именно с вами, а не отказывается от них в принципе.

Он не хочет отношений: ТОП-5 дурацких мужских отговорок pinterest.com

2. “Я не хочу испортить то, что у нас уже есть“

Конечно, отношения - это риск, это перемены в жизни, это ответственность. Когда мужчина уверен в своем партнере и чувствах к нему, все эти вещи кажутся ему незначительными. Более того - они становятся для него настолько естественными, что он даже не задумывается над их осуществлением, просто делает то, что велит ему сердце. Если же сомнения все же присутствуют, то он либо не уверен в вас, либо в себе. С такими исходными данными сложно строить отношения, и он это прекрасно понимает, а значит - будет тянуть время, пока сомнения не пройдут, либо не подвернется тот, в ком он будет уверен.

3. “Я не хочу сейчас ничего серьезного“

Опасная формулировка, ведь “сейчас“ дает вам надежду на то, что однажды его отношение изменится, и в то же время не оставляет между вами никаких гарантий и конкретики. Получается, что мужчина готов пользоваться всеми благами, которые вы способные ему предоставить, но не планирует связываться никакими обязательствами до тех пор, пока сам не решит, что пришло время. Вам в этом случае предлагается принять эти условия с покорностью и… страхом потерять потенциального путника жизни. Стоит задуматься, если вам поставили в такое неудобное положение, когда отношения не успели начаться, что же будет с вами спустя годы, когда дело примет серьезный оборот?

Он не хочет отношений: ТОП-5 дурацких мужских отговорок pinterest.com

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4. “Я очень занят“

У всех есть своя жизнь, работа, увлечения. Вопрос лишь в том, готов ли он находить среди всего этого многообразия время для вас. Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - оправдания. Когда мужчина заявляет, что очень занят, у него нет времени и встречи с ним из-за этого происходит исключительно на его условиях, это может означать лишь одно - он не заинтересован в вас, как в партнере.

5. “Я боюсь сделать тебе больно“

И он, скорее всего, именно так и сделает. Если вы начнете убеждать такого мужчину в том, что это невозможно, вы буквально даете ему карт-бланш на любые поступки, за которые вы не сможете на него обидеться или упрекнуть: он же вам по-честному предупреждал, а вы согласились! Если мужчина при встрече заявляет, что между вам не будет ничего серьезного из-за его страха сделать вам больно, будьте уверены, что именно так и случится. В конце концов, кто задумывается об этом, когда вступает в романтические отношения с человеком, в котором действительно заинтересован?

Он не хочет отношений: ТОП-5 дурацких мужских отговорок pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как перестать на всех обижаться.

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