Для тех, кто устал от свиданий "под копирку".

Не спрашивай о его доходах (и скрывай свои), не смей упоминать о количестве предыдущих партнеров (и уж тем более - никаких подробностей отношений), со всем соглашайся, даже если тебе это не по нраву (когда он к тебе привыкнет, тогда и откроешься) и еще сотню подобных глупых правил первых свиданий можно вспомнить без особых усилий. Все они сквозят отчаянием и отсутствием чувства собственного достоинства, а это - не самые лучшие спутники для знакомства с мужчиной. Пришло время отбросить все условности и узнать, о чем же все-таки можно (и нужно!) спрашивать на первом свидании. Главные вопросы раскроет Ivona.

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Да, возможно это - не самый главный вопрос, но о биоритмах друг друга хорошо бы знать заранее. Убежденным совам сложно уживаться с жаворонками, а жаворонки часто достаточно пренебрежительно относятся к особенностям распорядка дня своих прямых противоположностей. Знание о том, является ли ваш новый знакомый полуночником или ранней пташкой как минимум даст вам понять, что вас ждет впереди: поздние ужины и прогулки до утра, или завтраки в постель и отбой в детское время.

6 важных (и небанальных) вопросов на первом свидании pinterest.com

Предпочтения

Вопрос можно задать обо всем и ни о чем: “Что бы тебе хотелось попробовать больше всего?“ Даже самый общий и расплывчатый ответ позволит вам составить достаточно четкий портрет собеседника: если он все сведет к сексу, то вы его привлекаете (по крайней мере физически), но он, возможно, пока не готов остепениться; если о новых впечатлениях (хобби, путешествиях и пр.), то вам посчастливилось встретиться с разносторонне развитой личностью и скучно вместе вам точно не будет. Конечно, трактовка ответов - вещь субъективная, но обсуждение желаний - благодатная тема, если разговор внезапно зашел в тупик.

Домашние животные

Вечное противостояние кошатников и собачников может существенно подпортить вам свидание, особенно, если ваши взгляды на питомцев сильно отличаются. Если же непримиримых противоречий не обнаружено, неплохо было бы выяснить у партнера, а что он вообще думает о животных, есть ли у него какие-то аллергии и как он отнесется к тому, что у вас дома живет очаровательный комочек шерсти. Чего точно не стоит делать, так это демонстрировать всю свою фотоколлекцию домашнего любимца с описанием каждой картинки писклявым голосочком. Это может отпугнуть даже мужчину с крепкими нервами.

6 важных (и небанальных) вопросов на первом свидании pinterest.com

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Вопрос “Чем ты занимаешься?“ не позволит упрекнуть вас в меркантильности, а собеседнику даст возможность рассказать не только о своей работе (ровно столько, сколько сам захочет), но и об увлечениях и хобби. Не забудьте спросить, нравится ли ему то, что он делает. По его ответу можно будет определить также и его жизненные цели и планы на будущее.

Книги

Забудьте о стереотипе, что мужчины боятся умных женщин. Если вы являетесь поклонницей печатного слова, вам наверняка захочется рядом видеть человека, который как минимум сможет поддержать разговор о последней прочитанной книге.

Его семья

Спрашивать о его семье стоит лишь в том случае, если вы будете уверены, что это уместно. Лезть в дебри семейных перипетий не нужно, достаточно будет тона, настроения, выражений, с какими он отзывается от родных.

6 важных (и небанальных) вопросов на первом свидании pinterest.com

Ранее мы рассказывали, почему мужчины чаще всего боятся серьезных отношений.

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