В честь этого праздника вы можете подарить окружающим частичку душевного тепла, показав, что "мир начинается с тебя".

Многим в этом мире не хватает простого душевного тепла, выразить которое так просто с помощью объятий. Именно поэтому Международный день объятий, который ежегодно отмечается 21 января, пользуется такой популярностью. Больше о празднике и его традициях расскажет Ivona.

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Международный день объятий: история

Сегодня можно заключить в объятия любого человека, подарив друг другу положительные эмоции и немного душевного тепла.

Международный день объятий - праздник довольно молодой. Появился он в 80-е годы 20 века в США.

Международный день объятий: история и традиции праздника pinterest.com

На самом деле существует целых 3 Дня объятий: 21 января (учрежден в 1986 году в США, как Национальный день объятий), 4 декабря (появился в 70-ых годах ХХ века среди европейской студенческой молодежи, и со временем распространился по всему миру) и 9 августа (неофициальный праздник в Японии).

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День объятий: традиции празднования

Название праздника говорит само за себя: лучший способ отметить День объятий - крепко обнять как можно больше людей, которые нуждаются в человеческом тепле и поддержке. Объятия в данном случае не имеют под собой никакого сексуального подтекста, они являются символом дружбы, привязанности, солидарности, человечности. Дарить объятия в день праздника можно не только родным и близким.

Международный день объятий: история и традиции праздника pinterest.com

Следует отметить, что увидеть людей, которые прямо на улице предлагают незнакомым людям обняться, можно не только в День объятий. Помимо этого прекрасного праздника также существует движение Бесплатные объятия (Free Hugs). Основано оно было в 2004 году австралийцем Хуаном Манном, который первым вышел на улицы с предложением безвозмездных объятий. В скором времени, благодаря сервису Youtube, это движение начало набирать обороты и приобрело международную популярность. Дошло оно и до Украины, так что не удивляйтесь, если увидите на улице вашего города человека, который предлагает окружающим свои объятья. Просто поделитесь своим теплом и оно к вам обязательно вернется!

Впрочем, ждать для этого специального Дня объятий совершенно не обязательно.

Международный день объятий: история и традиции праздника pinterest.com

Ранее мы рассказывали о пользе объятий.

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