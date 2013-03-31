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1 апреля шутки: Смешные розыгрыши

Комментариев: 5
Шутки на 1 апреля поднимут настроение и тебе, и окружающим.

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1 апреля — день, когда можно не ограничивать свою фантазию, шутить и веселиться.

1 апреля шутки: Смешные розыгрыши
1 апреля шутки: Смешные розыгрыши
Pinterest.com

Телефонные розыгрыши:

На том конце провода тебе говорят:
– Алло.
Ты:
– Здравствуйте, проверка связи. Постучите, пожалуйста, по трубке.
Стучат.
Ты:
– А теперь по голове.

1 апреля шутки: Смешные розыгрыши
1 апреля шутки: Смешные розыгрыши
Pinterest.com

Здравствуйте, это уголок зоопарк? Вам нужна говорящая лошадь? Только не бросайте трубку, знаете, как трудно набирать копытом!

– Алло! Это телефон 493-23-41?
– Нет, это телефон 493-23-42.
– Все равно рядом –  Васю позовите!

 Звонишь по любому номеру и говоришь:
– Здравствуйте, вам звонят из телевизионного магазина. Вам телевизор не нужен?
– Нет! – отвечают растерянно.
– Ну, тогда мы сейчас приедем.
– Зачем?!
– За телевизором.

1 апреля шутки: Смешные розыгрыши
1 апреля шутки: Смешные розыгрыши
Pinterest.com

– Алло! Аню можно?
– Нет, тут такая не живет.
Набираешь снова:
– Алло! Аню можно?
–Нет, вам же сказали: тут такая не живет.
Набираешь снова:
– Алло! Так Вася не подошла?
В ответ непереводимый фольклор!!!
Через пару минут:
– Здравствуйте, это Аня. Мне никто не звонил?

Ранее мы публиковали розыгрыши на 1 апреля в карантин. 

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Теги: 1 апреля шутки, 1 апреля приколы, розыгрыш на 1 апреля, с 1 апреля
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Источник: prazdnik.by

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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  03.02.2018, 10:13
Оценка:  +1
гость
Идиотизм
гость  (аноним)  28.03.2017, 10:42
Оценка:  -1
гость
Шутки очень классные и смешные. Я уже выписала себе некоторые шутки
navigator2    31.03.2020, 18:03
Оценка:  0
navigator2
у тебе вафка в голові, попий пілюлькі
первое апреля  (аноним)  31.03.2015, 16:32
Оценка:  0
первое апреля
Класс,только про аню не понела!
Himik    31.03.2013, 22:48
Оценка:  0
Himik
Дурак ты боцман, и шутки у тебя дурацкие.
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