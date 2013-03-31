Шутки на 1 апреля поднимут настроение и тебе, и окружающим.

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1 апреля — день, когда можно не ограничивать свою фантазию, шутить и веселиться.



1 апреля шутки: Смешные розыгрыши Pinterest.com

Телефонные розыгрыши:

На том конце провода тебе говорят:

– Алло.

Ты:

– Здравствуйте, проверка связи. Постучите, пожалуйста, по трубке.

Стучат.

Ты:

– А теперь по голове.

1 апреля шутки: Смешные розыгрыши Pinterest.com

Здравствуйте, это уголок зоопарк? Вам нужна говорящая лошадь? Только не бросайте трубку, знаете, как трудно набирать копытом!

– Алло! Это телефон 493-23-41?

– Нет, это телефон 493-23-42.

– Все равно рядом – Васю позовите!

Звонишь по любому номеру и говоришь:

– Здравствуйте, вам звонят из телевизионного магазина. Вам телевизор не нужен?

– Нет! – отвечают растерянно.

– Ну, тогда мы сейчас приедем.

– Зачем?!

– За телевизором.

1 апреля шутки: Смешные розыгрыши Pinterest.com

– Алло! Аню можно?

– Нет, тут такая не живет.

Набираешь снова:

– Алло! Аню можно?

–Нет, вам же сказали: тут такая не живет.

Набираешь снова:

– Алло! Так Вася не подошла?

В ответ непереводимый фольклор!!!

Через пару минут:

– Здравствуйте, это Аня. Мне никто не звонил?

Ранее мы публиковали розыгрыши на 1 апреля в карантин.