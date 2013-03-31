1 апреля шутки: Смешные розыгрыши
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1 апреля — день, когда можно не ограничивать свою фантазию, шутить и веселиться.
Телефонные розыгрыши:
На том конце провода тебе говорят:
– Алло.
Ты:
– Здравствуйте, проверка связи. Постучите, пожалуйста, по трубке.
Стучат.
Ты:
– А теперь по голове.
Здравствуйте, это уголок зоопарк? Вам нужна говорящая лошадь? Только не бросайте трубку, знаете, как трудно набирать копытом!
– Алло! Это телефон 493-23-41?
– Нет, это телефон 493-23-42.
– Все равно рядом – Васю позовите!
Звонишь по любому номеру и говоришь:
– Здравствуйте, вам звонят из телевизионного магазина. Вам телевизор не нужен?
– Нет! – отвечают растерянно.
– Ну, тогда мы сейчас приедем.
– Зачем?!
– За телевизором.
– Алло! Аню можно?
– Нет, тут такая не живет.
Набираешь снова:
– Алло! Аню можно?
–Нет, вам же сказали: тут такая не живет.
Набираешь снова:
– Алло! Так Вася не подошла?
В ответ непереводимый фольклор!!!
Через пару минут:
– Здравствуйте, это Аня. Мне никто не звонил?
Ранее мы публиковали розыгрыши на 1 апреля в карантин.
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